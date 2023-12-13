Конфигурация тестового стенда не изменилась,я продолжил запускать и исследовать процессор ryzen 5 3600 в играх

в играх я делаю настройки игры скрин,результат мси афтербурнер,видно как загружен проц,сколько игра требует озу и гп оперативки,температура процессора,в играх 1920 х1080 все ультра

температура возле системки 17 градусов,обороты вентиляторов на 1660 ставлю вручную макс,на шум внимания не обращаю,главное макс fps в играх,видеокарту ровно 3 года назад купил в днс,летом когда в комнате жара 30,в играх гпу видеокарты температура 80 градусов,долго я не играю,сейчас благо пришли холода,я выбрал время для тестировки,скоро я подключу алдер 12400 box и в тех же играх протестирую процессор c box кулером

тестирование зен в играх

horizon zero dawn

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игра,начало уровня охота на роботов ,графика очень красивая,пробежка по местности

энергопотребление гп 85 может проц слабоват,игра только упор на видеокарту,процессор мало влияет на фпс

assasin odissey,в одиссее я долго бегал по локации и по скалам,реальный игровой процесс,идет плавно,в предыдущем тестирование я проходил бенчмарк

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assasin valgala

в игре есть в настройка графики непрерывный фпс и график,здесь тестировал исследование и пробежка в деревне,зима,сражение,я ещо раз перепроверю,протестирую на локации летнее время

запустил хитман3 а там есть хитман2,тестирую хитман 2

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мальдивы остров,скорее всего движок хитмана3

формула майами,пробежка в круговую вокруг толпы,чтоб нагрузить процессор,нет на полную процессор не загружаеться,может просто этого процессора для видеокарты хватает,без разгона 1660ддр5 больше при ультра настройках,семпл1 не выдаст,фпс вполне хватает

процессор на 100 проц не удалось нагрузить,в 2006 играл на джеырсе 4 мх 440се в хитман 47,там просто идет или не идет,никаких графиков я незнал,сколько оперативки игры надо,вилламет и 512мб оперативки,вспоминаю андеграунд 1 шел нормально

mafia 3 1920 ультра макс все,незнаю почему на оверклокерс .ру в настройках есть миним,при мак все нормальная графика,незамылина,идет без рывков,на фх процессоре я тестировал,были тормозки в общем 40фпс с небольшими импутлагами(impulag)

halo infinite,немного побегал самое начало уровня,игра конечно интересная,но у меня времени немного протестировать в большинстве разных игр,фх запускал ,грузит игра все 8 на полную,в принципе фх потянет и игры 23 года так как поддерживает инструкции ss4.1 sse 4.2

the witcher 2 assasin,странно фпс невысокий,такой игровой движок у игры

witcher 3 wild hunt,настройки макс,для игры важно видеокарта,

watch dogs 2 все ультра макс 4хмсаа

долгая поезда по городу,по графику видно температура зен ,озу и сколько гп видеопамяти,нет импутлагов,тормозков,игра идет плавно

по оверклокерс ру настройки,для сравнения с разными видеокартами,процессора хватает,но пока у меня нет более мощной ещо видеокарты,чтоб определить процессорозависимость зен 5 3600,но будет сравнение таже 1660 ддр5 и процессор алдер 12400,придется убрать селерон на дальнюю полку до неопределенности,и по скриншотам можно будет посмотреть сравнение процессоров

88 фпс

days gone видеокарта потребление гп 100 процентов ,в игре опять все упор в видеокарту,на видеокарте я сразу на полную вкл обороты вентилятора ,вокруг системки температура около 18 градусов,из за этого у 1660 в нагрузке невысокая температура гп,летом когда в комнате 34 градуса,вкл дейс гон и температура гп под 85,тут я вообще не играю

resident villag

пробежка в деревне,процессор мало влияет на игровой процесс,упор сделан на видеокарту,игра идет без тормозков,лагов,шипов в ms,

пока,готовлю следующий материал тестирование зен в играх,подберу игры 2023 года ryzen 5 3600 бох в магазине днс чисто случайно купил,в середине октября 23 я пришел в днс купить процессор амд зен из 5 серии,цены завышинны оказались,за 10 тыщ бох был зен2 3600,я хотел столкнуть все тестировки в 1 обзор ,но так у меня не получаеться надо и жесткие диски переключать,телевизор 1,сохранение скриншотов оч много,так получаеться проще тестировка 1 процессор одна статья обзор,примерно столько же материала тестировок будет на процессоре core i5 12400, кулер боксовый,сейчас у нас температура минус 30, тестировка ждет своего часа,пока игры 19-22 года,найду метро исход,но игра точно упор на видеокарту,мне тут правильно подсказали в вин10 отключить быструю загрузку в электропитании настройки,у меня 3 тб с играми обнулился,файлы стерлись,это дело поправимое,

чисто игры на жестких,общий 16 терабайт,чтобы купить мне времени хватило примерно 4.5 года,ушло около 45 к.р,я хотел еще добавить коре 2 quad в тест ,но материнка новая незапускает,отложил до лучших времен

новый материал готовиться тестирование ryzen 5 3600 box в продолжении играх

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спасибо за внимание,продолжение следует