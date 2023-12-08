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Тестирование процессора RYZEN 5 3600 в 10 играх

Здравствуйте! я протестировал процессор в играх и игровых бенчмарках,для мониторинга температуры я делал скриншоты msi afterburner
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тестовый стенд без изменения

материнская плата   dexp b450m-hdv/dx

кулер на процессоре   id-cooling se-224-xt ,термопасту я использовал deepcool z3

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жесткий диск 4 тб я установил,вырезал полоски из толстой резины

мышь microsoft intellmouse explorer 3.0 ,с 09 года пользуюсь

немного перед установкой сфоткал кулер,поверхност нормальная

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я взял метровую линейку,проверить проходит ли свет 

фото с8 увелил поверхность основания кулера

нанес термопасты на процессор

воздушное пространство меж ребер кулера

когда я протестировал в играх,проц температура вообще не высока,скорее из того что в играх проц на 100процентов не нагружаеться

теперь результаты тестирование в играх

игры

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a plague tale innocence 1920x1080 ultra

разные локации немного разный фпс,в основном нагрузка только на видеокарту 1660  gtx ддр5


assasin odyssey,бенчмарк в игре,настройки все макс ,115

assasin valhalla,бенчмарк в игре

3д марк вантаж

horizont zero dawn

gears 5,бенчмарк

dirt 4 ,трасса wildwood forest-sprint/michigan usa

dirt clubman cup 1я трасса после тренировочного заезда

8х мсаа

4хмсаа

дирт 1920х1080 настроки ультра

red dead redemption 2

vulkan, настроки сглаживание 4х,отражение 4х ультра,макс все

tom clancy -willdlands,бенчмарк 1920 ультра

far kry6 high ,поле зрение 120 ,хд текстуры выкл,из -за нехватки 6 гб видеопамяти,бенч и игра

бенч

игра

как на большинства игр температура процессора 40-45 градусов

hitman 3 игра 

уровень мендос

пробежка вокруг толпы

хитман 16 дх12 ультра бенч и игра,уровень италия сапиенца

игра

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всем спасибо за внимание,продолжу процессора тестирование в играх

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ryzen 5 3600 1660 gtx
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