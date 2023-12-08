Тестирование процессора RYZEN 5 3600 в 10 играх
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тестовый стенд без изменения
материнская плата dexp b450m-hdv/dx
кулер на процессоре id-cooling se-224-xt ,термопасту я использовал deepcool z3
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жесткий диск 4 тб я установил,вырезал полоски из толстой резины
мышь microsoft intellmouse explorer 3.0 ,с 09 года пользуюсь
немного перед установкой сфоткал кулер,поверхност нормальная
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я взял метровую линейку,проверить проходит ли свет
фото с8 увелил поверхность основания кулера
нанес термопасты на процессор
воздушное пространство меж ребер кулера
когда я протестировал в играх,проц температура вообще не высока,скорее из того что в играх проц на 100процентов не нагружаеться
теперь результаты тестирование в играх
игры
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a plague tale innocence 1920x1080 ultra
разные локации немного разный фпс,в основном нагрузка только на видеокарту 1660 gtx ддр5
assasin odyssey,бенчмарк в игре,настройки все макс ,115
assasin valhalla,бенчмарк в игре
3д марк вантаж
horizont zero dawn
gears 5,бенчмарк
dirt 4 ,трасса wildwood forest-sprint/michigan usa
dirt clubman cup 1я трасса после тренировочного заезда
8х мсаа
4хмсаа
дирт 1920х1080 настроки ультра
red dead redemption 2
vulkan, настроки сглаживание 4х,отражение 4х ультра,макс все
tom clancy -willdlands,бенчмарк 1920 ультра
far kry6 high ,поле зрение 120 ,хд текстуры выкл,из -за нехватки 6 гб видеопамяти,бенч и игра
бенч
игра
как на большинства игр температура процессора 40-45 градусов
hitman 3 игра
уровень мендос
пробежка вокруг толпы
хитман 16 дх12 ультра бенч и игра,уровень италия сапиенца
игра
всем спасибо за внимание,продолжу процессора тестирование в играх
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