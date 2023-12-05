Я протестировал Ryzen 5 3600 в играх,в биосе настройки все авто,меня немного не устраивает плавающая частота, оставил все на авто

конфиг бп фсп 600ватт-80гл(с 08 года в разных компиках)

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вскрывал и пылесосил 1марта23

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тестовый стенд остался без изменений,термопаста

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a total war troy

8x ultra>extrim 1920x1080

встроенный бенчмарк,3 сцены

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1 баттлбенч

компаин сцена

сьеж сцена

я смотрел вообще температура проца выше 60 не поднималась,обороты кулера макс

сейчас трои настройки как на овер ру фхаа

тест только баттлебенч

на зене лучше и больше фпс показывает ,чем на с фх процем

rise tomb rider

1920 ss4, ультра макс все,хбао,только бенч дх11(так как фх в вин7 тестировал дх11)

вышел из бенча стока озу

assasin origin,1920 самое высокое,115 поле,бенчмарк

киберпанк в 1.61

сначала встренный бенч

с фх есть этот же бенч есть ,тестировал 5 февраля,фх мало фпс показал 28 также с 1660 печ,

игровой процес,поездка по городу на машине









хитман16

дх11,ультра бенч

игра,уровень сапиенца

минут 10 ходил по уровню,ни тормозков,нет импутлагов

wrc 9,гонки

синебен рендер зен прогнал





а тепер фх проц

бп фсп 700ватт

кулер айс хаммер 44

тетс синебенч

1. бенч тотал троя

8хм.ультра

батле бенч

компаин

сьеж

фхаа как оверклокерс.ру настройки

батле бенч

риз томб радер бенч дх11,так фх в вин 7 1920 сс4,ультра,хбао

ассассин оригин,бенч токлько

самое высокое настройки,так же как зен

температура фх проца,вообще с таким кулером низкая

хитман 16,бенч,1920х1080 ультра

игра ,сапиенца,минут 10 бегал

результат игры

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всем спасибо за внимание,зен продолжу тестирование в играх