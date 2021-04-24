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RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum

Какие будут приниматься меры для борьбы с дефицитом?
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Новый флагман от компании NVIDIA RTX 3080 TI будет представлена 25 мая и получит не программное, как в случае с картой RTX 3060 12gb, а именно аппаратное ограничение на добычу криптовалюты, как сообщалось самой кампанией Nvidia. Это значит, что никакие драйвера или иные сторонние программы не помогут майнерам обойти это ограничение. Что же касается цены на данную карту, то ранее были слухи, что рекомендованная цена составляет 1000$, но по последним данным из надежного китайского ресурса рекомендованная цена на карту составит не менее чем 1200$, а вот реальная цена в условиях нынешнего дефицита точно перевалит за 1500$. Но даже по такой цене ее можно будет купить только на старте продаж, как это произошло с остальными картами Ampere. Геймерам же остается надеяться, что интерес у майнеров, в связи с введенными ограничениями на добычу криптовалюты будет не такой большой, как это было с остальными картами. Так же по заявлению компании Nvidia все видеокарты ampere в дальнейшем будут выпускаться с аппаратными ограничениями на добычу криптовалюты. Ниже приведена таблица.

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Исходя из этого, можно предположить, что уже выпущенные карты 3000 серии, будут только расти в цене и продаваться на вторичном рынке еще по большей цене.

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rtx 3080 ti 3080 ti новости 3080 ti новости nvidia
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