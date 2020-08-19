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Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей

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Вот уже не первый год как я интересуюсь и вникаю во все нюансы по сборке персонального компьютера для той или мной задачи. И много раз видел, как обычные люди, кто не разбирается в этой отрасли, приходят в магазин и просят консультанта помочь им собрать мощный игровой компьютер за определенный бюджет. И как же печально наблюдать за тем, как консультант подбирает совсем не сбалансированную сборку, а покупатель в свою очередь, не разбираясь во всем этом, просто покупает этот "товар".

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Поэтому я решил написать эту статью про то, ЧТО можно собрать на сегодняшний день если есть только желание и 50000 рублей в кармане. Все комплектующие будут покупаться с трех очень известных и доверенных магазинов, брать будем тот или иной товар там, где оно дешевле из этих трех магазинов соответственно. 

Первое с чего мы начнем, это процессор. Цены на товары сейчас очень не стабильны из-за курса доллара, поэтому процессор который месяц назад стоил 8300-8400 сейчас стоит 8910 рублей. Это у нас Ryzen 5 2600 от компании AMD. Вкратце по характеристикам: у процессора имеется 6 ядер 12 потоков на базовой частоте 3,4 Ггц, который бустится до 3,9Ггц. Ее можно будет разогнать до 4 ГГц точно, но если вам повезет, то может возьмет и 4,1 Ггц. Покупаем обязательно OEM версию процессора, так как она дешевле, а кулер который идет в BOX-ой версии недостаточно для комфортного разгона. В интернет магазине Regard ее можно купить за 8910р

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 AMD Ryzen 5 2600 - магазин Regard

Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD можно найти в интернет магазинах  за 700 рублей. У нее имеются 3 тепловые трубки, которых вполне достаточно для тихой работы вашего процессора.

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  Так же можно было бы рассмотреть такие кулеры как: 

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ID-Cooling SE-213V2=950 рублей

 PCCooler GI-X3B Blue=1150 рублей, если вам нужна подсветка для красоты, то можете выбрать ее, на ваше усмотрение.



  Ну и куда же без всеми полюбившегося Deepcool GAMMAXX 300


 Данную модель так же дешевле всего можно купить в интернет магазинах, нежели в том же DNS.

Если бюджет сильно ограничен, то берите просто тот кулер, который стоит дешевле всего из выше перечисленных. В остальных магазинах они стоят дороже.

Выбрать материнскую плату под эту сборку довольно просто исходя из ваших намерений. К примеру если вы собираете себе компьютер и хотите в будущем купить и поставить  себе новый процессор, Ryzen 5 4600 или 4500 то вам нужно покупать материнскую плату с приставкой "MAX" если это чипсет b450. Так как компания AMD официально заявила поддержку новых процессоров на материнских платах b450 с данной приставкой "MAX". Для примера покажу вам пару хороших вариантов по цена=качествo

 

 За модель которая показана на втором скриншоте вы доплачиваете 1000 рублей, за радиатор на цепях питания процессора, а так же в ней присутствуют 4 слота под оперативную память вместо 2-х, что положительно скажется для будущего апгрейда вашего ПК. В остальном же они практически полностью идентичны (8 пин вместо 4 пин, особой роли не сыграет). Покупаете исходя из ваших возможностей, лично я бы не скупился и взял бы вариант 2.


Ну а если вам сейчас нужно за ваши деньги получить максимум FPS, и каждый рубль на счету, то лучше материнской платы чем  GIGABYTE B450M S2H вы не найдете.


цена=качество

 Опишу в двух словах, у нее хороший питальник, чтобы стабильно разогнать 6-ти ядерные процессоры, 8-ми ядерные даже в стоке ставить НЕ рекомендую, так как будет перегрев на VRM. Так же она не плохо разгоняет оперативную память, мой знакомый из канала "техно-кухня" смог разогнать на этой плате свои плашки до 3466Мгц при очень хороших таймингах. Учитывая тот факт, что завяленный разгон на данной материнской плате до 3200МГц. У нее хоть и не большой, но все же есть радиатор на цепях питания процессора, так же присутствует слот для M2 SSD накопителя. 

Из минусов: 2 слота под оперативную память, а не 4. По удобству в разгоне BIOS на платах Gigabyte не так хорош, как на платах MSI, так что придется повозиться. В остальном же она 100% оправдывает свою цену.

Далее один из самых важных моментов это ПРАВИЛЬНЫЙ выбор оперативной памяти. Скорость и время задержки вашей оперативной памяти очень сильно влияет на процессор, тем более на процессоры AMD которым как воздух нужна низкая задержка на ОЗУ. Выбор тут очевиден, лучшая оперативная память по критерии цена=качество это Crucial Ballistix (BL2K8G30C15U4B) 3000 Mhz, CL 15. Обратите внимание я выделил жирным в маркировке букву и цифру "U4" именно по этой маркировке можно определить практически 100% те самые чипы памяти Micron e-die которые отлично разгоняются.

Смотрите в характеристиках частоту 3000Mhz и  латентность (Latency) CL 15
Цена 2850 рублей за 1 плашку в 8гб, вы берете 2 плашки.

 На случай если ее не будет в наличии "в вашем магазине" то можете купить ее в Regard, выйдет на 230 рублей дороже

 Видеокарта. В любой сборке игрового компьютера это самое важное, чтобы получить максимум FPS и самое дорогое, на что приходится тратится. В сборке за 50 000 рублей лучшим вариантом будет Nvidia Geforce GTX 1660 Super. Данная карта оснащена 6 гигабайтами видеопамяти типа GDDR6, которой хватит, чтобы играть во все современные игры в Full HD на Ультра настройках графики. Крайне НЕ рекомендую брать с одним вентилятором, так как они очень шумные и температура у  них будет на голову выше чем у аналогов с 2 вентиляторами. Покупать видеокарту следует только в магазине DNS, по простой причине, что у данного магазина лучшая гарантия в России. Соответственно вам будет легче продать свою карту спустя пару лет, когда вы захотите проапргрейдить свой компьютер. Ведь первое что устаревает в игровых компьютерах это видеокарта.


Видеокарта 

KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER 1-click OC [60SRL7DSY91K]

 Многие люди косо смотрят на бренд KFA2, а зря, ведь это очень хороший бренд, который делает отличные видеокарты по принципу цена=качество. Так же хороши видеокарты от брендов MSI и Gigabayte если рассматривать 16-ю серию карт от Nvidia.

Так же не плохим вариантом будет GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER OC [GV-N166SOC-6GD 1.0]

Видеокарта
GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER OC [GV-N166SOC-6GD 1.0]

Блок питания, это та самая комплектующая на которой никогда не следует экономить, ведь хорошо выбранный блок питания является гарантом того, что ваши комплектующие не сгорят спустя месяц-годы пользования. В DNS-е они стоят достаточно дорого поэтому советую брать в Regard или в Onlinetrade.

Отличным вариантом будет блок питания DeepCool (DA600) на 600W. У нее имеются технологии защиты: OPP(защита от перегрузки), OVP(защита от подачи повышенного напряжения, UVP(защита от подачи пониженного напряжения), SCP(защита от короткого замыкания). По линии 12V она выдает 552V. Работает достаточно тихо.


Магазин Regard

 

 Собирая ПК в наше время нельзя обойтись без SSD диска, ведь именно она будет отвечать за скорость работы всей вашей системы. К счастью SSD диски стоят не так дорого как раньше, и позволить их себе могут многие. Есть один очень хороший вариант SSD диска на 720gb всего за 4650 рублей, в магазине Regard.


Магазин Regard

 Пришло время выбрать корпус, я считаю, что выбор корпуса - это дело вкуса, поэтому дам вам лишь пару советов, на что стоит обратить внимание при ее выборе.

1. Берите корпуса форм-фактора Midi-Tower. Это относительно большие корпуса, в которых температура внутри корпуса будет немного ниже чем в маленьких, что положительно скажется на температуре всей системы.

2. Берите так называемые "mesh" корпуса, они имеют продув в лицевой части корпуса, что тоже очень положительно скажется на температурах всех ваших комплектующих.

3. Если берете корпус с боковым стеклом, то читайте в описаниях, чтобы там было закаленное стекло, а не орг., стекло, вторая очень быстро царапается.

Для примера оставлю несколько отличных вариантов к покупке: Matrexx 55 mesh, deepcool e-shield, cougar mx 330-g, Ginzzu CL180(но здесь орг., стекло) хотя этот корпус выйдет вам дешевле чем остальные.

Эта сборка обойдется вам в 47 930 рублей 2 070 рублей остается на корпус.




 



 










 



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