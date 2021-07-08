Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
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Плюсы и минусы Asus TUF 3080ti:
+ Карта не самая большая из 3080ти
+ На мой взгляд один из лучших дизайнов для карт 3000-й серии
+ Не ОС версия в России стоит на 7-10 тыс. рублей дешевле
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+- Тихая в режиме БИОСа "quiet", НО при этом горячая. Температура по ГП 75-78гр. (обороты до 1500)
+- Холодная в режиме БИОСа "perfomance", карта старается держать температуру ГП около 67-70гр., НО при этом шум становится некомфортным. (обороты до 2800 при макс. 3000)
+- Два 8pin коннектора питания. Плюс в том, что требуется тянуть меньше проводов от бп и меньше требования к БП. Минус, Частоты ГП упираются в лимит потребления 350вт. О разгоне свыше 2000 мгц по чипу в тяжелых играх можно забыть.
+ Совсем небольшой участок РГБ подсветки, простенько и со вкусом.
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- Голая комплектация карты. В комплекте нет ничего, кроме макулатуры.
- Цена на данный момент сильно выше аналогичных решений от других вендоров.
- БИОС от ОС версии на данный момент найти не получилось
Итоги:
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Если разгон не планируется, то Asus TUF 3080ti будет неплохой вариант для покупки. Если же планируется разгон, то прежде всего, необходимо обратить свое внимание на модели с тремя дополнительными разъемами питания, где лимиты потребления расширены вплоть до 450вт (в зависимости от модели и вендора). А в идеальном случае, с жидкостным или гибридным охлаждением. Надеюсь, моя заметка и видео помогут кому-то с решением, покупать данную модель или наоборот, посмотреть в сторону более продвинутых решений.
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