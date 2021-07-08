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Плюсы и минусы Asus TUF 3080ti:

+ Карта не самая большая из 3080ти

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+ На мой взгляд один из лучших дизайнов для карт 3000-й серии

+ Не ОС версия в России стоит на 7-10 тыс. рублей дешевле

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+- Тихая в режиме БИОСа "quiet", НО при этом горячая. Температура по ГП 75-78гр. (обороты до 1500)

+- Холодная в режиме БИОСа "perfomance", карта старается держать температуру ГП около 67-70гр., НО при этом шум становится некомфортным. (обороты до 2800 при макс. 3000)

+- Два 8pin коннектора питания. Плюс в том, что требуется тянуть меньше проводов от бп и меньше требования к БП. Минус, Частоты ГП упираются в лимит потребления 350вт. О разгоне свыше 2000 мгц по чипу в тяжелых играх можно забыть.

+ Совсем небольшой участок РГБ подсветки, простенько и со вкусом.

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- Голая комплектация карты. В комплекте нет ничего, кроме макулатуры.

- Цена на данный момент сильно выше аналогичных решений от других вендоров.

- БИОС от ОС версии на данный момент найти не получилось

Итоги:

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Если разгон не планируется, то Asus TUF 3080ti будет неплохой вариант для покупки. Если же планируется разгон, то прежде всего, необходимо обратить свое внимание на модели с тремя дополнительными разъемами питания, где лимиты потребления расширены вплоть до 450вт (в зависимости от модели и вендора). А в идеальном случае, с жидкостным или гибридным охлаждением. Надеюсь, моя заметка и видео помогут кому-то с решением, покупать данную модель или наоборот, посмотреть в сторону более продвинутых решений.