ASUS показала в соцсетях тизер нового игрового монитора, который обеспечит максимально качественную картинку в играх и при просмотре UHD контента.

Компания ASUS опубликовала в соцсетях тизер своего нового монитора в виде короткого видеоролика, на котором кот, прогуливающийся по клавиатуре, "случайно" пишет название нового монитора - ROG Swift OLED PG27UCDM.

Шутливый комментарий к нему гласил, что не сотрудники ASUS стоят за созданием названий для своих мониторов.

Исходя из названия, в буквенном обозначении которого присутствует литера U (UHD), мы можем сделать вывод, что речь идет именно о мониторе с 4К разрешением. При этом дисплей также принадлежит к ROG серии, что не оставляет сомнений в поддержке как минимум режима частоты экрана в 240 Гц.

Самый же главный плюс монитора это, конечно же, плотность пикселей, которая даст максимально качественную картинку в играх и при просмотре UHD контента. Хотя есть и минус, будущие пользователи данного устройства столкнутся со сложностью в приложениях, которые не будут поддерживать масштабирование текста, учитывая небольшую диагональ и высокую плотность пикселей, текст в таких приложениях будет мелким или нечитаемым.

В тегах комментария к ролику также можно увидеть тэг "ces2025", из которого можно сделать вывод, что уже совсем скоро эту модель монитора представят широкой публике и мы получим более подробную информацию о новинке.