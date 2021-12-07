О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
В Youtube стали появляться фейковые трансляции для выманивания криптовалюты Ethereum
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Мошенники предлагают отправить часть своих сбережений и получить взамен в два раза больше. Разные трансляции, разные сайты, но все по одному шаблону.
Некоторые каналы кажутся почти реалистичными, ведь имеют несколько сотен тысяч накрученных подписчиков.
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Помимо раздачи "Эфира" предлагают и другие "легкие способы заработка", но рассмотрим более детально именно Giveaway от самого основателя - Виталика.
Таких примеров множество. В сети можно найти десяток активных трансляций. Все они используют идентичные видеоматериалы, где основатель Ethereum Виталя Бутерин обсуждает будущее крипторынка и отвечает на разные вопросы.
У некоторых каналов всего 1000 подписчиков или меньше. Неужели находятся те, кто отправляет им деньги? Видимо да.
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Для симуляции активности применяют разнообразные сервисы накрутки. Онлайн может доходить до 20-30 тысяч.
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Спешите забрать свой "эфир"! Именно так нас приветствует заголовок на основной страничке. Выбранный сайт выглядит красиво, имеется SSL сертификат. Но рассчитана эта схема разве на мелких "домашних" майнеров, которые используют собственный компьютер для заработка. Такие владельцы "крипты" часто становятся жертвами мошенников из-за низкого уровня финансовой грамотности и отсутствия понимания цифровой безопасности.
Простые правила. Нужно всего лишь отправить им несколько монет на этот адрес. Обещают двойной возврат. Хороший способ удвоить капитал за считанные минуты.
Вот и список якобы успешных операций. А вы продолжаете ходить на работу или даже майнить на своем ПК. Продолжайте, а можно просто заработать пару сотен тысяч рублей быстрее чем вы прочитаете эту статью. Наивно звучит, но схема рабочая. Выманить большие суммы у таких горе-бандитов вряд ли получится, но обворовать кошелек "копателя", который 3 месяца собирал Ethereum из своей видеокарты - это вполне возможно.
Также есть служба технической поддержки!
"Сразу видно серьезный сайт, настоящий конкурс, сейчас подзаработаю. Отправил эквивалент 1000$, все еще жду возврата 2000$ на свой счет, но пока не приходит. Но придет, это же серьезный сайт! В техподдержке сказали, что если отправлю еще 1000, тогда придет 100%. Спасибо им за поддержку." - Иван Мамонтов, 37 лет, владелец Nvidia RTX3090.
Нет сомнения, что на уловку ведутся сотни пользователей.
Чат всегда отключен, чтобы знающие не мешали тем, кто уже почти подсел на гак. Максимум, что может сделать пользователь - это отправить жалобу. Хотя, вряд ли это обеспокоит мошенников, у таких кибербандитов всегда в запасе имеется очередной аккаунт для следующей трансляции. Самое удивительное в этом то, что Youtube с легкостью пропускает подобные стримы. Да и "дизлайки" даже убрали, что очень на руку подобным мошенникам.
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