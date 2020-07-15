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Потребность в новом компе у меня возникла к концу 2018, когда на своём стареньком Lenovo B560 i3 стали тормозить танки (WoT) даже на минималках.

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Бюджет был 60к рублей. Российская розница ещё не составляла конкуренцию КЮ по ценам, поэтому всё железо кроме корпуса заказал из Германии.

Описывать и репостить ссылки на всевозможные форумы по железу я тут не буду, ибо их много, да и большинство уже и не вспомнить. К сожалению оверы не попали в их число.

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Сделать выбор между синими, зелёными и красными помог случай. В КЮ была очередная акция, в рамках которой мамка MSI x470 gaming Plus Max стоила чуть больше 5тр, а видеокарта XFX RX5700 DD ultra - 18кр. Что-либо более мощное мне было ни к чему, монитор LG 29" Ultra wide 2560*1080@75Hz уже стоял больше года в ожидании нового компа, напарником ему был недорогой ТВбокс.

На КЮ как раз завезли свежие райзены 1600 AF по смешной цене 5кр. 3500 и 3500Х ещё не были доступны, а время поджимало, да и курс рубля полз только вверх. Поэтому 1600AF оказался в корзине вместе с SSD Adata 8200Pro 512Gb m.2 под ОС (4900руб), двумя китовыми DDR Gskill RipjawsV 2*8Gb 3200/16 (3600руб), которые оказались на чипах Samsung B-die и вторым SSD Intenso Top 1Tb SATA тоже TLC под файлопомойку (6200).

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На блоке питания экономить не хотелось, но и дорогие Super Flower и Seasonic уже не влезли в бюджет. Тем не менее, БП вещь крайне ответственная и от него зависит жизнь всего остального железа. Из наличия были БП от гиги, какой-то перелицованный пиндосами сисоник и be quiet с косичкой, все 80+Gold 600w c запасом на что-нибудь. Выбрал последний и тоже со скидкой (4600р). На водянку (зачем?) и мощный кулер бюджета не хватило, да и по отзывам боксового хватало без разгона, что и подтвердилось в дальнейшем.

В ДНС купил корпус Cougar МХ330 с закалённым стеклом и одним вертуном, остальные четыре вертушки докупал отдельно - be quiet wings2 120mm по 650р. Вышли дешевле, чем с КЮ.

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Доставка из Германии обошлась примерно в 4кр, плюс таможня съела 1700 руб. Хоть заказ и был сделан в начале декабря, получил я его только к середине января, да и то не весь. Пришлось дозаказывать, поэтому по стоимости доставки я пролетел тысячи на три...

Сборка труда не составила. Корпус добротный, единственный минус - нет шестого вентиля снизу, а на фронт место только под два 120х.

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Пришлось сверху ставить два вентиля разной направленности потоков, чтобы не создавать из компа пылесос для пыли. В итоге три на вдув, два на выдув. VRM доски в очень комфортных условиях, а вот от видеокарты немного греется стекло во время игровых марафонов. Температуры, впрочем, вполне умеренные, вентиляторы на корпусе чуть слышно шелестят, на видеокарте вообще их не слышно, как и от боксового кулера. Тишина при любых нагрузках.

С оперативной мне повезло. В биосе ХМР поддерживает до 4200/18-18-18-32, работает в этом режиме стабильно, но оно не нужно, поэтому стоит 3600/15-15-15-24 синхронно с шиной на проце (или как это правильно называется).

Запускались почти все современные игры: BF1 и BF5, TombRaider, PUBG, Metro Exodus, Control, Ведьмак-3, GTA5, RedDeadRedemptoin, WoT, WoWS, WoWP, WarTunder, FarCry Primal, Fortnite, DOOM...

Какие-то остались, остальные удалил за ненадобностью. Всё на ультрах в разрешении 2560*1080 75Hz без фризов, чёрных или синих экранов и прочего. Андервольтинг не делал, ни проц, ни видяху не гнал, ибо незачем. В будущем, возможно... Пока что этой сборки мне хватает, комп справляется со всеми задачами не напрягаясь совершенно. Были, конечно, опасения и по поводу материнки от мяса вообще, а геймплюс в частности, но пронесло, всё чётко.

О выборе красной платформы, да ещё и вдвойне красной (cpu+gpu) сейчас не жалею. За ту же цену светило 9100 + 1660Super и без разгона памяти. Уже сейчас этот камень ушёл в прошлое, да и сокет с ним. Чипсет Х470 потянет всю линейку Zen2, а возможно, и 4000 серию на тот момент, когда возможности моего компа упрутся в камень 1600AF. Что до видеокарты, она без проблем прошивается дровами от 5700ХТ и без проблем выдаёт +10-20% производительности. Не пробовал, не было необходимости, да и гарантии лишаться желания нет.

В заключение хочу посоветовать тем, кто будет сейчас собирать новый комп, удачи и хороших скидок. Интел уже сменил сокет, АМД готовится к смене сокета под новое поколение своих камней. В любом случае качественный блок питания переживёт не одну смену поколений, если только формат ПК не изменится кардинально. Поэтому не экономьте на БП, а вот корпус - это дело вкуса, если ничего не шатается, не скрипит и не свистит, можно брать любой.

Удачи!