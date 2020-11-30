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Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе

Учимся работать с данными. Популярность процессоров AMD Ryzen среди игрового Linux сообщества невероятно высока. Проверим так ли это.
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Чем хорош современный мир, так это доступностью различных «больших данных», из которых можно извлечь много вкусного, если умеешь. Очень часто мелькают новости о доле процессоров того или иного производителя на рынке. Но исследовательские агентства, на которые ссылаются новостники, либо не публикуют методики подсчета, либо эти методики достаточно сложны для повторения. Мы пойдем другим путем. У нас есть общедоступная база данных ProtonDB, в которой собрано огромное количество данных, и что самое важное, с подробным указанием конфигурации компьютера реальных людей.

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Методика будет проста как мычание. Нам надо собрать как можно более показательное количество отчетов игроков, но сделать это так, чтобы не пришлось выкачивать всю базу.

Для этого возьмем популярные игры из ТОП ProtonDB. Поскольку количество отчетов от игроков очень неравномерно, то выберем игры, где количество отчетов будет выше 200. Весь ТОП брать не будем, возьмем следующие 15 игр:

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Как видно из таблицы мы имеем внушительное количество отчетов — 6948 штук.

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Самые внимательные и придирчивые читатели наверняка сходят по ссылкам на конкретную игру, и обратят внимание, что не во всех отчетах подробно указана конфигурация компьютера. Поэтому нам необходимо «очистить» наши данные от мусора. Как вы догадались, отчеты в которых не указана конфигурация компьютера, мы считать не будем.

До красивых диаграмм нам пока далеко. Составим еще одну таблицу, где будут «чистые» данные и посчитаем для них количество процессоров AMD Ryzen. Здесь обращу внимание, что количество процессоров Ryzen считалось от отчетов, в которых указана конфигурация.

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Из общей картины явно выделяется игра Brawlhalla. У нее аномально низкий процент пользователей Ryzen, хотя игра входит в ТОП.

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Если посмотреть по конкретным играм, то «популярность» Ryzen колеблется весьма сильно. Но общий процент достаточно высок, и это радует. По данным из ProtonDB получается что процессор AMD Ryzen той или иной серии используют 34,25 процента игроков. Эти данные вполне коррелирует с новостями о том как AMD захватывает рынок. Здесь стоит вспомнить, что в 2017 году доля Ryzen была НОЛЬ. И как мы видим AMD отвоевывала у конкурента в среднем по 10% в год. Если тенденция сохраниться, а с современными провалами Интел она точно сохраниться, то через два года доля АМД должна быть около 50%.

А теперь диаграммы. :)

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