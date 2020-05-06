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Полезные товары для автомобиля с Aliexpress: система контроля давления шин, камера с широким обзором, коммутатор камер, имитатор сигнализации

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Система контроля давления и температуры шин E-ACE

Система контроля давления и температуры в шинах автомобиля (TPMS) предназначена для информирования водителя о падении давления в шинах и состояния их температуры. Устройство состоит из монитора и четырех датчиков. Монитор имеет встроенный аккумулятор, который может заряжаться от USB и от встроенной солнечной батареи. Датчики полностью автономны и питаются от батареек CR1632. Передача данных от датчиков на монитор беспроводная. 

Данное устройство можно купить в двух вариантах с внешними датчиками (просто устанавливаются взамен колпачков) или с датчиками для внутренней установки - устанавливаются взамен ниппелей (установку  внутренних датчиков выполняют в шиномонтажном центре).

Датчики морозоустойчивы и имеют защиту от угона, влаги и пыли.

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Цена 22-28 $ (Зависит от комплектации)

Камера автомобильная "Рыбий глаз"

Универсальная автокамера с широким угловым обзором более 175 градусов - обеспечит простоту при парковках и объездах благодаря большой видимости. RCA разъем кабеля от камеры подключается к видеовходу мультимедийного устройства или монитора. Питание камеры осуществляется от фар обратного хода или пина "ACC +12V" при использовании камеры в качестве переднего обзора. При подключении к мультимедийному устройству красный провод кабеля подключается к проводу "Reverse". Схемы с вариантами подключения камеры включены в комплект. Камера обладает четким изображением в темноте.

В комплекте AV-кабель 6 метров и кабель питания 1,5 м.

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Электропитание: 12V

Камера выполнена в пылевлагозащищенном исполнении IP-67

Рабочая температура от -20°С до 75°С

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Цена 21-23 $

Коммутатор двух камер

Коммутатор камер позволяет в автомобиле установить автоматическое переключение между двумя камерами (переднего и заднего обзора) автомобиля и просто организовать вывод видеоизображения на мультимедийное устройство.

В комплекте есть все необходимые для подключения провода и инструкция по подключению.

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Цена 14-15 $

Имитатор автосигнализации 

Устройство имитирует работу сигнализации при помощи мигающего светодиода и солнечной батареи. Данное не дорогое устройство пригодится если на автомобиле сигнализация отсутствует или не исправна. Солнечная батарея делает имитатор полностью автономным, заряжая батарею днем и включая работу светодиода в темное время суток.

Доступны варианты с красным и синим светодиодами.

Размеры 15х50х26 мм

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Цена 2-2,5 $

Тестер тормозной жидкости

Тестер предназначен для простого и дешевого определения содержания влаги в тормозной жидкости типа DOT4 и DOT5. Питание производится от одной батарейки ААА. На тестере имеется пять световых индикаторов: 0%, <1%, 2%, 3% и >4%. Работает тестер очень просто. При опускании электродов в тормозную жидкость зажигается индикатор, соответствующий процентному содержанию влаги в тормозной жидкость.

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Цена 1,7 $

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