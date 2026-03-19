Консоль PSK 5000 оснащена батареей на 4000 мАч и позволяет проводить зарядку мощностью 15 ватт с помощью провода

Спустя неделю после выпуска GameMT EX8 с 4,88-дюймовым экраном и чипсетом MediaTek Helio G99, компания начинает продажи приставку, относящуюся к бюджетному сегменту и получившую название Pocket Super Knob 5000 (PSK 5000).

Исходно анонсированная ещё в прошлом месяце новинка уступает упомянутой EX8 в производительности из-за использования более старой SoC Helio G85. Тем не менее PSK 5000 обладает достаточной мощностью для запуска многих игр, что подтверждается тестированием схожих устройств, таких как Lenovo Tab K9 и Redmi Pad SE 8.7.

Сопутствуют SoC довольно малые по объёму ОЗУ и ПЗУ: в устройстве установлено лишь 3 Гбайт LPDDR4X и совсем скромные 32 Гбайт eMMC. Отчасти это можно компенсировать использованием карт памяти microSD объемом до 512 ГБ.

Выводится картинка на 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей). Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мАч, восполнять который можно посредством проводной зарядки мощностью 15 Ватт.

Вместо второго джойстика устройство получило переключатель режима производительности. Габариты гаджета составляют 190 x 81 x 13 мм, а вес – около 195 граммов.

На данный момент стоимость консоли GameMT PSK 5000 начинается от 91 доллара США. Покупателям предлагаются варианты в черном, синем, оранжевом и белом цветовых исполнениях.

Учитывая малый объём собственного хранилища приставки, компания даёт возможность при оформлении заказа добавить в оный карту microSD объёмом 128 ГБ, что увеличивает конечную стоимость покупку ещё на 100 долларов США.