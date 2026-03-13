Время работы наушников без подзарядки составляет 16 часов, однако это возможно только при выключенной RGB-подсветке

Asus выводит на международные рынки свою последнюю разработку — беспроводные наушники ROG Cetra. Эти наушники, впервые продемонстрированные на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, предлагают пользователям ряд уникальных возможностей, выделяющих их на фоне других моделей открытого типа. Среди отличительных особенностей — интегрированная RGB-подсветка Aura с возможностью настройки на любой из 16,8 миллионов оттенков. Помимо этого, пользователи могут персонализировать звучание с помощью приложения Gear Link, а степень защиты от воды соответствует стандарту IPX5. Для дополнительного удобства предусмотрен отстегивающийся ремешок, идеальный для занятий спортом.

Источник изображения: Notebookcheck

Может быть интересно

Наушники ROG Cetra Open-Ear обладают возможностью подключения через 2,4 ГГц, что обеспечивает отличную совместимость с игровыми приставками PlayStation 4 и PlayStation 5. Важно упомянуть, что на начальном этапе выпуска, использование Bluetooth 6.0 будет доступно только для устройств на базе Android и iOS. Впоследствии компания Asus намерена расширить функциональность, добавив поддержку 2,4 ГГц для Android через обновления программного обеспечения.

Источник изображения: Notebookcheck

Что касается технических характеристик, наушники оснащены 14-миллиметровыми излучателями с импедансом 16 Ом и рабочим диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц. Заявленное время автономной работы достигает 16 часов, но это при условии отключения RGB-подсветки, режимов Phantom Bass и Immersion Mode, а также микрофона.