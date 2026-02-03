В отличие от PS Vita, новые устройства от Anbernic оснащены полноценными аналоговыми триггерами, а не задними сенсорными зонами

Компания Anbernic представила портативные игровые консоли RG VITA и RG VITA Pro, которые явно черпают идеи из последней оригинальной портативной игровой системы Sony — PS Vita. У них такой же широкоформатный дисплей, выемка для плечевых кнопок и цельная стеклянная лицевая панель, где блоки управления слиты воедино.

В отличие от PS Vita, новинки от Anbernic получили полноценные аналоговые триггеры вместо задних сенсорных зон. Задняя крышка сохраняет мягкие изгибы, которые подчеркивают дизайн, но, скорее всего, они служат только для красоты. Кнопки здесь следуют традиционной схеме Nintendo ABXY, а не фирменному стилю Sony.

В показанном производителе видео консолей на корпусе RG VITA мелькнула пометка об аккумуляторе на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт, что намекает: вряд ли в консоли флагманский процессор Dimensity 8300, как в RG 477M или RG 477V. Предположительно Pro-версия консоли получит что-то посильнее.

Несмотря на близкое сходство с PS Vita по облику, комфортная игра на этих девайсах под вопросом. Эмуляция PS Vita под Android в последние годы буксует и сильно уступает другим платформам. Самая свежая версия эмулятора Vita3K для Android вышла в июне 2024-го.

RG VITA и RG VITA Pro войдут в число редких широкоэкранных гаджетов Anbernic. Последним таким был RG 577 с соотношением сторон экрана 16:9, но он был куда массивнее корпусом. Новинки, вероятно, потягаются с классическими моделями от Retroid, AYN и AYANEO.