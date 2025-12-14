Сайт Конференция
10test
GameMT выпускает новую портативную консоль выполненную в стиле PS Vita с дисплеем разрешением 1080p
Консоль имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, предусмотрен также слот для карт microSD

GameMT представила портативную игровую консоль GameMT EX5 с 5-дюймовым экраном, чьи очертания явно вдохновлены дизайном PS Vita. Благодаря установленному процессору MediaTek, обладающему достаточной вычислительной мощностью, GameMT EX5 выделяется среди конкурентов высоким качеством изображения, обеспечиваемым IPS-дисплеем с разрешением 1080p.

GameMT планирует расширить свой ассортимент новой бюджетной игровой консолью. Недавно компания представила модели E3 Vigor и E5 Ultra, а также нестандартную версию E3 с физическим слотом для картриджей Game Boy Advance. Теперь же они предлагают портативное устройство, использующее тот же чипсет, что и популярные смартфоны эконом-класса, такие как Redmi 15C и Poco C85.

Процессор консоли MediaTek Helio G81 оснащен двумя ядрами ARM Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali-G52 MP2, используемым во многих бюджетных портативных системах. В дополнение к этому чипсету, GameMT установила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, предусмотрен также слот для карт microSD для увеличения объема хранилища.

Кроме того, GameMT EX5 имеет 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Для бюджетной игровой портативной консоли это относительно высокое разрешение, однако 1080p может создать сложности для EX5 при выполнении ресурсоемких задач эмуляции из-за относительно скромной мощности чипсета.

Дата выхода консоли пока не объявлена. Из других особенностей стоит отметить наличие Android и необычную кнопку вместо правого джойстика. Предположительно, этот переключатель служит для выбора режимов производительности.

#mediatek #microsd #ps vita #redmi 15c #ex5 #gamemt #poco c85
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:47
Ребяты, с 200ми гаубицами войну не выиграть!
Германия планирует закупить более 200 самоходных гаубиц RCH 155 на сумму 3,4 миллиарда евро
Garthar
05:49
Ага, с момента получения индией независимости копились. А так же африка, египет, турция, южная америка и т.д.
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
Johan_WTF
05:48
"Право выбора принадлежит народу" Вот только Ze диктатор отнял у народа это право, ссылаясь на военное положение в псевдовойне.
Еврокомиссия критикует действия Белого дома и новую Стратегию национальной безопасности США
32Влад32
03:55
Действительно могут стать целью. Если не угомонятся.
Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут стать «следующей целью» России
32Влад32
03:41
Серъезная угроза РФ должна быть устранена применением ЯО. Не так ли сказано в нашей доктрине? Не пора ли применить?
Эксперты RUSI представили доклад о стратегическом изнурении России
ark-bak
03:29
Как по мне 754 ущербный-ничего путёвого не выпустили, другое дело 939 и 478
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
ark-bak
03:17
И первого не видел
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
ark-bak
02:13
Закупился на хаях прокатился...
Коллапс на рынке памяти грозит сорвать выход Half-Life 3 и Steam Machine
Олег Тучев
02:02
Мне видится, что поставки самолетов в Индию это способ сделать что либо с активами, которые накопились внутри страны от продажи газа / нефти
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
Asker 013
00:44
зелены
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
