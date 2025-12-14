Консоль имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, предусмотрен также слот для карт microSD

GameMT представила портативную игровую консоль GameMT EX5 с 5-дюймовым экраном, чьи очертания явно вдохновлены дизайном PS Vita. Благодаря установленному процессору MediaTek, обладающему достаточной вычислительной мощностью, GameMT EX5 выделяется среди конкурентов высоким качеством изображения, обеспечиваемым IPS-дисплеем с разрешением 1080p.

GameMT планирует расширить свой ассортимент новой бюджетной игровой консолью. Недавно компания представила модели E3 Vigor и E5 Ultra, а также нестандартную версию E3 с физическим слотом для картриджей Game Boy Advance. Теперь же они предлагают портативное устройство, использующее тот же чипсет, что и популярные смартфоны эконом-класса, такие как Redmi 15C и Poco C85.

Процессор консоли MediaTek Helio G81 оснащен двумя ядрами ARM Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali-G52 MP2, используемым во многих бюджетных портативных системах. В дополнение к этому чипсету, GameMT установила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, предусмотрен также слот для карт microSD для увеличения объема хранилища.

Кроме того, GameMT EX5 имеет 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Для бюджетной игровой портативной консоли это относительно высокое разрешение, однако 1080p может создать сложности для EX5 при выполнении ресурсоемких задач эмуляции из-за относительно скромной мощности чипсета.

Дата выхода консоли пока не объявлена. Из других особенностей стоит отметить наличие Android и необычную кнопку вместо правого джойстика. Предположительно, этот переключатель служит для выбора режимов производительности.