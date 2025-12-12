Зарядное устройство оснащено портом USB-C и поддерживает технологию Super Fast Charging 2.0

Южнокорейский гигант Samsung анонсировал выпуск нового зарядного блока мощностью 60 ватт. Этот адаптер питания, получивший название Samsung 60W Power Adapter, уже поступил в продажу на рынках ряда стран, включая некоторые государства Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Данное зарядное устройство оснащено портом USB-C и поддерживает технологию Super Fast Charging 2.0. Гарантирована совместимость со спецификациями USB Power Delivery (5В, 15В, 20В) и Programmable Power Supply (5-20В) при предельном токе до 3А. Функция Adaptive Voltage Scaling не реализована.

Samsung утверждает, что новый 60-ваттный адаптер может применяться не только для зарядки мобильных телефонов, но также для планшетных компьютеров Galaxy и лэптопов Galaxy Book. Следует отметить, что, хотя ни один из представленных на данный момент планшетов Galaxy не поддерживает зарядку свыше 45 ватт, ситуация может измениться с появлением новой линейки Tab S12. Ноутбуки Galaxy Book, в свою очередь, поддерживают зарядку мощностью до 65 ватт.

Для обеспечения безопасной эксплуатации, в зарядном устройстве предусмотрены встроенные средства защиты от перегрева, перегрузки по току и коротких замыканий. Конструкция устройства также спроектирована с целью минимизации электромагнитных помех. Цена адаптера питания Samsung 60W на европейском рынке составляет 53 евро. Он предлагается только в черном исполнении.