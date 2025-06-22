Новый чипсет предоставляет оптимизацию для игр и усовершенствованный ISP

Компания MediaTek представила Dimensity 8450, который является непосредственным продолжением Dimensity 8400, появившегося в конце 2024 года. Судя по названию, значительных нововведений ждать не стоит, компания сосредоточилась на внутренних улучшениях. Любопытно, что первый смартфон с этим чипом уже существует – это Oppo Reno14 Pro.

Dimensity 8450 по-прежнему использует 4-нм техпроцесс второго поколения от TSMC и имеет восьмиядерный процессор: одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,25 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 3,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой 2,1 ГГц. Графическую обработку обеспечивает Mali-G720 MC7 с семью ядрами, работающими на частоте 1300 МГц.

Новый чипсет предлагает оптимизацию для игр и улучшенный ISP. Так, графический процессор теперь использует StarSpeed Engine, повышая качество игрового процесса, а обновленный ISP оптимизирован для прямых трансляций. ISP способен обрабатывать данные с сенсоров до 320 Мп с поддержкой HDR-изображений без задержек. NPU 880 также получил улучшения в виде Agentic AI Engine, который обеспечивает поддержку GenAI и LLM на самом устройстве.

Кроме того, 5G-модем Dimensity 8450 оснащен новой функцией энергосбережения UltraSave 3.0+, снижающей потребление энергии. В ближайшем будущем можно ожидать появления данного чипа в смартфонах среднего ценового сегмента.