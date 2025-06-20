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10test
OnePlus запустит новую линейку специальных смартфонов для геймеров
Новая линейка игровых смартфонов OnePlus может выйти в конце текущего года

OnePlus намеревается расширить сферу деятельности, ориентируясь на геймерскую аудиторию. Согласно новым данным, ведется разработка линейки смартфонов, специально адаптированных для мобильных игр. Предполагается, что эти устройства получат самые современные процессоры, игровые кнопки и другие особенности, улучшающие впечатления от игры.

Данные предоставлены @heyitsyogesh. Хотя конкретики мало, предполагается, что линейка будет обладать первоклассными характеристиками, возможно новейшими и производительными чипсетами. Кроме того, ожидается наличие аккумуляторов увеличенной емкости, что вполне ожидаемо для игровых смартфонов, которые планируется представить сначала в Китае в 2025 году или позже.

Даже при условии, что существующие модели серии Ace демонстрируют отличную производительность в ресурсоемких играх, интегрированные триггеры, аналогичные тем, что используются в Infinix GT 30 Pro и Nubia RedMagic, помогут новой игровой линейки OnePlus выделиться среди прочих мощных устройств.

Помимо этого, есть информация об улучшенных системах охлаждения и AMOLED-экранах с повышенной частотой обновления в новой линейке игровых смартфонов OnePlus.

Утверждается, что разработка будущей серии все еще находится на раннем этапе, и первоначально запуск запланирован только в Китае.

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#oneplus #amoled #infinix gt 30 pro #nubia redmagic
Источник: gizmochina.com
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