Xiaomi внедрила креативные функции в Mijia Pocket Photo Printer Pro, пользователи могут добавлять AR видеоклипы и голосовые сообщения к своим фотографиям

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новинку – портативный фотопринтер Mijia Pocket Photo Printer Pro.

Mijia Pocket Photo Printer Pro выделяется своей компактностью и малым весом, что делает его очень удобным для переноски. Его размеры составляют 142,5 мм в длину, 86,8 мм в ширину и 26,8 мм в толщину, а вес – около 308 граммов. Благодаря этому, принтер легко помещается в сумку или карман, что делает его идеальным компаньоном для путешествий и различных мероприятий.

В устройстве используется технология термосублимационной печати, обеспечивающая высокое качество отпечатков. Поддерживается разрешение до 313×313 точек на дюйм, широкая цветовая палитра и 256 градаций серого. Это гарантирует плавные переходы цвета и высокую детализацию изображений. Каждая фотография автоматически покрывается ламинирующим слоем, защищающим ее от царапин, влаги и выцветания.

Принтер предназначен для работы с фотобумагой формата 50 мм × 76 мм. Время печати одной фотографии составляет примерно одну минуту. Лоток вмещает 10 листов обычной фотобумаги или 5 листов фотобумаги с клеевой основой. Поддерживаемые форматы файлов: JPG и PNG.

Xiaomi внедрила креативные функции через приложение Mijia. Пользователи могут добавлять AR видеоклипы продолжительностью до 15 секунд или голосовые сообщения к своим фотографиям. Приложение позволяет сканировать напечатанные фотографии для воспроизведения добавленных AR-элементов. Кроме того, приложение предлагает разнообразные рамки, водяные знаки и шаблоны для индивидуализации снимков.

Принтер подключается через Bluetooth 5.2. Поддерживается одновременное подключение до трех пользователей через их аккаунты Mijia. Устройство совместимо с устройствами на базе Android 8.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше.

Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 880 мАч. Зарядка производится через порт USB Type-C.