Уникальной чертой данного смартфона будут светодиодные индикаторы Arc Interface.

Tecno анонсировала выход нового Android-смартфона на конец мая 2025 года, который будет называться Pova Curve 5G. Ожидается, что смартфон будет обладать ёмким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки. Особенностью смартфона станут светодиодные индикаторы Arc Interface нового поколения. Они расположены в виде стилизованного треугольника вокруг модуля камеры.

Задняя панель смартфона, предположительно доступная в черном или серебристом цвете, украшена "футуристическими" элементами дизайна, навеянными космической тематикой. Смартфон получит изогнутые грани, вместо современных плоских.

Предполагается, что Pova Curve оснастят аккумулятором ёмкостью до 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Tecno Ultra Charging мощностью 70 Вт через порт USB-C.