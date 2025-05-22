В Китае представлено новое зарядное устройство Anker Nano SafeCharge Ultra Charger. Этот компактный аксессуар позволяет одновременно подпитывать энергией до трех гаджетов. Ориентирован он в основном на устройства Apple, но совместим и с продуктами других компаний.

SafeCharge Ultra от Anker оснащен парой портов USB-C, обеспечивающих максимальную мощность 70 Вт. По заявлению производителя, это позволит зарядить MacBook Air 13 (модель 2025 года) до 50% примерно за 36 минут.

Для подзарядки третьего устройства предусмотрен порт USB-A с максимальной выходной мощностью до 33 Вт. При одновременной работе двух портов USB-C их суммарная мощность ограничивается 60 Вт; например, можно одновременно заряжать ноутбук (60 Вт) и наушники (5 Вт).

Nano SafeCharge Ultra Charger поддерживает протоколы быстрой зарядки, такие как PD, PPS и QC. Anker подчеркивает, что это первое устройство, использующее фирменную архитектуру Ultra-Core с чипом GaN. Утверждается, что это гарантирует быструю зарядку без ущерба для аккумулятора и поддерживает низкую температуру.

Зарядное устройство имеет складные штыри и компактный корпус размером 53 x 31,5 x 42,6 мм и весом 120 г.