Для достижения прочной фиксации в течение суток, в конструкции наушников применена металлическая нить с эффектом памяти

15 мая 2025 года, компания Oppo представила новинку в своей линейке беспроводных наушников Enco, одновременно с презентацией смартфонов Reno14 и бюджетного планшета Pad SE. Отличительной особенностью этой модели является форм-фактор с открытым ухом, впервые реализованный в данной линейке.

По сообщениям производителя, для достижения максимального комфорта и надежной фиксации в течение дня, в конструкции использована металлическая нить с эффектом памяти. Компания утверждает, что провела «10 000 исследований анатомии человеческого уха» для оптимизации дизайна.

Oppo заявляет, что Enco Clips обеспечивают "мощные басы" благодаря 11-мм динамикам и минимизируют утечку звука во время использования, особенно при звонках.

Для улучшения качества передачи голоса, наушники оснащены блоком VPU, аналогичным тем, что используются в традиционных моделях Enco.

В комплекте с Enco Clips идет зарядный чехол, обеспечивающий до 42 часов автономной работы. Сами наушники, по оценкам Oppo, способны проработать до 9,5 часов без подзарядки.

Oppo позиционирует новинку как стильный и модный аксессуар, предлагая на выбор два варианта цвета: Star Ash Gray и Pearl Sea. Наушники уже поступили в продажу в Китае по цене 111 долларов США и доступны на официальном сайте компании.