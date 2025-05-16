Часы представлены в двух размерах с LTPO AMOLED-дисплеем

Компания Huawei представила свои новейшие флагманские смарт-часы Watch 5, акцентируя внимание на расширенных функциях мониторинга здоровья, элегантном дизайне и повышенном удобстве пользования. Отличительной особенностью новинки стал фирменный датчик X-Tap, представляющий собой многокомпонентный модуль, разработанный для оптимизации процессов отслеживания показателей здоровья и обеспечения более оперативного взаимодействия с устройством.

Watch 5 предлагаются в двух вариантах размера: 46 мм и 42 мм. Большая модель оснащена 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем, в то время как меньшая версия получила экран диагональю 1,38 дюйма. Оба дисплея обладают пиковой яркостью в 3000 нит и поддерживают разрешение 466×466 пикселей. Huawei применила премиальные материалы, включая сапфировое стекло сферической формы и комбинацию титана аэрокосмического класса, нержавеющию сталь марок 904L и 316L, предлагаемые в различных цветовых исполнениях и вариантах ремешков.

Одним из ключевых нововведений стала интеграция датчика X-Tap. Этот компактный модуль, расположенный на боковой поверхности часов, включает в себя датчик ЭКГ, датчик ФПГ и 10-уровневый тактильный датчик. По заявлению Huawei, он обеспечивает считывание показаний уровня кислорода в крови (SpO₂) на кончиках пальцев в режиме реального времени примерно за 10 секунд, а также позволяет запускать функцию "Health Glance", которая предоставляет сводку по 11 ключевым параметрам здоровья менее чем за минуту. В отличие от традиционных датчиков, расположенных на задней панели, X-Tap использует сигналы пульсовой волны на кончиках пальцев, что, по утверждению Huawei, обеспечивает более высокую точность и скорость реакции.

Часы также поддерживают управление жестами, реализованное с использованием специализированного нейронного процессора. Двойное касание или скольжение большим и указательным пальцами позволяет управлять вызовами, воспроизведением музыки, будильниками и удаленным затвором камеры. Эти функции на основе жестов наиболее эффективно работают в сочетании со смартфонами Huawei. Кроме того, Huawei добавила в часы более 100 режимов тренировок с улучшенной точностью отслеживания благодаря новой системе позиционирования Sunflower.

Watch 5 поддерживают eSIM для совершения звонков без использования смартфона, Wi-Fi 6, двухдиапазонное позиционирование GNSS, Bluetooth 5.2 и платежи NFC. Устройство также обладает водонепроницаемостью 5 АТМ и соответствует стандарту IP69, что обеспечивает дополнительную прочность.

Автономность работы определяется в зависимости от режима использования. Модель 46 мм обеспечивает до 4,5 дней работы в стандартном режиме и до 11 дней в режиме экономии энергии. Версия 42 мм работает до 3 дней в обычном режиме и до 7 дней в режиме экономии заряда. Зарядка часов осуществляется беспроводным способом с помощью комплектного зарядного устройства SuperCharger второго поколения.

Huawei Watch 5 уже доступны для предварительного заказа, а официальный старт продаж запланирован на 26 мая. Стоимость в Европе начинается от 449,99 евро за версию 42 мм и достигает 649,99 евро за топовые титановые версии модели 46 мм. Умные часы совместимы с устройствами Android и iOS.