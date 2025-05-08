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10test
MSI выпустила игровой монитор MAG 274UPDF E16M 4K Mini LED с частотой обновления 320 Гц
Появление MAG 274UPDF E16M на всемирном сайте MSI свидетельствует о том, что он будет выпущен по всему миру.

После недавнего анонса MAG 272UP X24, компания MSI продолжает расширять свою линейку мониторов, представив новую 27-дюймовую модель MAG 274UPDF E16M. В отличие от MAG 272UP X24 и MPG 272URX с панелью Gen 4 QD-OLED от Samsung Display, в MAG 274UPDF E16M применена IPS-матрица, аналогичная той, что была установлена в прошлогоднем Redmi Monitor G Pro 27U от Xiaomi.

MSI активно внедряет новые решения на рынок 27-дюймовых мониторов. Ранее на прошлой неделе было подтверждено, что MAG 272UP X24 вскоре поступит в продажу по всему миру, позиционируясь как более доступная версия MPG 272URX, который уже доступен в течение нескольких месяцев.

По данным TFTCentral, MSI планирует выпустить еще одну 27-дюймовую модель под названием MAG 274UPDF E16M.  MAG 274UPDF E16M поддерживает разрешение 4K с частотой обновления 160 Гц и временем отклика GtG 0,5 мс. Монитор может переключаться в режим 1080p, обеспечивая частоту 320 Гц, но только через порт DisplayPort 1.4a (HBR3). Независимо от выбранного разрешения и частоты обновления, MAG 274UPDF E16M должен обеспечивать охват цветовых пространств DCI-P3 на 98%, AdobeRGB на 100% и sRGB на 123%.

Основной особенностью MAG 274UPDF E16M является использование Mini LED с 1152 зонами локального затемнения, что позволяет достигать максимальной яркости 400 нит в SDR и 1000 нит в HDR. Монитор также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000 и обеспечивает точность цветопередачи Delta E≤2. Информация о ценах и доступности пока отсутствует, но появление MAG 274UPDF E16M на глобальном сайте MSI указывает на то, что он будет выпущен по всему миру, как и MAG 272UP X24.

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Источник: notebookcheck.net
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