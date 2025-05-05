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10test
Huawei выпустила прочный внешний SSD-накопитель Kunling eKitStor Shield 200
Накопитель способен выдерживать падения с высоты до 3 метров.

Компания Huawei анонсировала новое устройство для внешнего хранения информации. Предполагается, что новый твердотельный накопитель обладает повышенной прочностью и способен функционировать в неблагоприятных средах.

Huawei представила новый внешний SSD под названием Kunling eKitStor Shield 200, который уже можно приобрести в Китае. Этот SSD использует флеш-память, гарантируя, таким образом, высокую скорость передачи данных. Кроме того, он разработан для эксплуатации в сложных условиях благодаря прочному корпусу.

Huawei SSD подключается через порт USB 3.2 Gen 2x2 посредством разъема USB Type-C, демонстрируя заявленную скорость до 2 ГБ/с. 

По информации от производителя, внешний SSD поставляется в усиленном металлическом корпусе с резиновым покрытием. Huawei утверждает, что накопитель выдерживает падения с высоты до 3 метров, а также способен перенести наезд транспортного средства массой до 2 тонн. Благодаря стандарту защиты IP67 твердотельный накопитель защищен от проникновения пыли и воды. Kunling eKitStor Shield 200 весит приблизительно 178 грамм, имеет размеры 109 x 71 x 19 мм и потребляет 6 Вт энергии. Новый SSD от Huawei предлагается по цене от 106 долларов США за версию объемом 1 ТБ, а модель на 2 ТБ стоит около 192 долларов США.

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#huawei #ssd #kunling ekitstor shield 200
Источник: notebookcheck.net
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