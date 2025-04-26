Появились сведения о том, что Samsung собирается анонсировать Galaxy S25 Edge 13 мая, а его выпуск в Китае и Корее состоится 23 мая, а в США и других странах - 30 мая.

Новая утечка раскрывает возможный вариант официального пресс-релиза, подготовленного Samsung к презентации. Если информация подтвердится, телефон будет оснащен основной камерой с разрешением 200 мегапикселей. Сообщается, что толщина устройства составит 5,8 мм, а вес – 163 грамма. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Elite, а также обещают "аккумулятор с длительным сроком службы".

Он будет работать на One UI 7 на базе Android 15, и упоминается "титановый каркас", вероятно в виде рамки. Экран будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2, которое еще официально не представлено.

Предполагается, что Galaxy S25 Edge расположится в ценовом сегменте между Galaxy S25+ (с которым у него одинаковый размер экрана) и Galaxy S25 Ultra. У него будет всего две камеры на задней панели и самый маленький аккумулятор во всей серии Galaxy S25.