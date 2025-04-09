Монитор обладает частотой обновления 60 Гц, контрастностью 2000:1, 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью 400 ни

Компания BenQ расширяет свое присутствие на рынке мониторов 5K, представляя новую модель PD2730S - 27-дюймовый дисплей.

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Это первый 27-дюймовый дисплей BenQ с разрешением 5K (5120 x 2880 пикселей), обеспечивающий исключительную четкость изображения благодаря плотности 218 пикселей на дюйм. Матовое покрытие Nano Anti-Glare дает возможность избежать нежелательных отражений на дисплее, сохраняя четкость картинки.

Точность цветопередачи является ключевым приоритетом монитора. PD2730S поставляется с заводской калибровкой и сертификацией CalMAN, предлагая 98% охват цветового пространства DCI-P3 и полное покрытие стандартов sRGB и Rec.709. Монитор также поддерживает режим Apple Display P3 и технологию BenQ ICCsync, интегрированную в программное обеспечение Display Pilot 2, что позволяет мгновенно переключаться между цветовыми профилями в macOS или Windows.

С точки зрения технических характеристик, монитор обеспечивает частоту обновления 60 Гц, контрастность 2000:1, 10-битную глубину цвета и пиковую яркость 400 нит. Он не предназначен для игр, а ориентирован на создание контента.

Конфигурация портов впечатляет своим разнообразием. Здесь предусмотрены два порта Thunderbolt 4, один из которых обеспечивает зарядку мощностью 90 Вт для ноутбука, а другой позволяет подключить второй монитор 5K последовательно. Также имеются порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два порта USB-C (3.2 Gen), три порта USB-A и разъем для наушников. Монитор оснащен встроенными стереодинамиками мощностью 3 Вт и обновленным беспроводным контроллером Hotkey Puck от BenQ, который позволяет быстро переключаться между цветовыми режимами и настройками. Эргономичная подставка обеспечивает полную регулировку высоты, наклона, поворота и вращения.