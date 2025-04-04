Обновленный телеобъектив потенциально предложит три ключевых преимущества по сравнению с iPhone 16 Pro.

По последним данным, iPhone 17 Pro и Pro Max могут отказаться от конфигурации, знакомой по iPhone 16 Pro (48-мегапиксельная основная, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная и 12-мегапиксельная телефотокамеры). Вместо этого, по слухам, все три камеры будут иметь разрешение 48 мегапикселей. Однако, согласно информации, предоставленной надежным источником Majin Bu, телеобъектив iPhone 17 Pro претерпит не только увеличение разрешения, но и другие существенные изменения.

Предполагается, что Apple может отдать предпочтение новому объективу с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, что контрастирует с 120 мм у iPhone 16 Pro. Это приведет к уменьшению оптического зума с 5x до 3,5x. Утверждается, что такое фокусное расстояние оптимально для портретной съемки. Действительно, объективы с фокусным расстоянием 85 мм пользуются большой популярностью среди фотографов, работающих с малоформатными камерами. Этот обновленный телеобъектив потенциально предложит три ключевых преимущества по сравнению с iPhone 16 Pro. В первую очередь, ожидается значительное уменьшение шума, что должно положительно сказаться на качестве снимков, сделанных в условиях недостаточной освещенности, уменьшив уровень шума. Вероятно, это означает, что диафрагма объектива будет более широкой, чем f/2.8.

Во-вторых, новая камера iPhone, возможно, станет более универсальной. Apple, по слухам, планирует реализовать цифровой зум до эквивалентного фокусного расстояния 160 мм, аналогично тому, как основная камера iPhone 16 Pro делает снимки с двукратным увеличением. Наконец, высокое разрешение 48 МП, как утверждается, обеспечит фотографам больше свободы при последующей обработке и кадрировании изображений. Подтвердятся ли эти утечки, станет известно только после официального анонса iPhone 17, который, по прогнозам, состоится в сентябре 2025 года.