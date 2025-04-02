В основе HTC Wildfire E7 лежит чипсет Helio G81 от MediaTek, который включает в себя восьмиядерный процессор

HTC намерена пополнить свой ассортимент недорогих смартфонов моделью Wildfire E7, которая, как предполагается, в скором времени будет представлена в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на то, что официальная дата выхода в свет еще не объявлена, информация об этом устройстве появилась в Google Play Console еще в январе, и теперь стали известны официальные спецификации.

HTC Wildfire E7 оборудован 6,67-дюймовым HD+ дисплеем с вырезом под камеру, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 720 x 1600 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц и достигает максимальной яркости в 420 нит, что должно обеспечить более плавную прокрутку и достаточную видимость при обычном освещении. В основе устройства лежит чипсет Helio G81 от MediaTek, который включает в себя восьмиядерный процессор (2 ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,7 ГГц) и графический процессор Mali-G52 MC2 с тактовой частотой 820 МГц.

Wildfire E7 имеет 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения за счет слота для карты microSD. Он поддерживает две Nano SIM-карты, а также отдельный слот для карты TF. В плане программного обеспечения телефон работает под управлением Android 14.

В отношении камер HTC выбрала двойную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного сенсора в сочетании с 0,08-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели телефона расположена 16-мегапиксельная камера для селфи. Питается устройство от аккумулятора емкостью 4920 мАч со стандартной зарядкой 10 Вт через порт USB Type-C.

Среди других особенностей стоит отметить поддержку Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, OTG.

Габариты Wildfire E7 составляют 166,2 x 77,6 x 8,8 мм, а вес – 204 грамма. Корпус изготовлен из материалов ABS+PC и будет доступен в черном, синем и светло-голубом цветах. В комплект поставки от HTC войдут зарядное устройство, USB-кабель, чехол из TPU и инструмент для извлечения SIM-карты. Хотя точная дата выхода на рынок ОАЭ остается неизвестной, предполагается, что устройство появится в продаже в ближайшее время.