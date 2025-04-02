Ожидается, что анонс серии Galaxy Watch 8 состоится в июле или августе, одновременно с релизом Galaxy Z Fold 7 и Flip 7

Запуск следующей серии смарт-часов от Samsung, предположительно под названиями Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic, становится все ближе, о чем свидетельствует появление информации об их аккумуляторах в сертификационных документах регулирующих органов. Согласно этим данным, стандартная модель в новой серии получит небольшое увеличение емкости батареи.

В базе данных SafetyKorea были обнаружены две модели аккумуляторов, EB-BL330ABY и EB-BL505ABY, связанные с устройствами, имеющими номера моделей SM-L330 и SM-L505. Считается, что эти аккумуляторы предназначены для Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic соответственно.

Galaxy Watch 8 (SM-L330) будет оснащен аккумулятором емкостью 435 мАч для версии 44 мм (в предыдущей модели Watch 7 - 425 мАч). Информация о точной емкости батареи Galaxy Watch 8 Classic (SM-L505) на данный момент отсутствует.

Предполагаемые характеристики серии Galaxy Watch 8 включают: Чипсет Exynos W1000, выполненный по 3-нм техпроцессу, аналогичный используемому в Watch 7 и Watch Ultra прошлого года. Двухдиапазонный GPS для более точного определения местоположения. Улучшенный дизайн с интерфейсом One UI на базе Wear OS 5. Также ожидается сохранение вращающегося безеля, полюбившегося многим пользователям.

Предполагается, что анонс серии Galaxy Watch 8 состоится в июле или августе вместе с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, как это было с Watch 7 и Watch Ultra ранее.