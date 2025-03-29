Neo 3 будет представлен в двух версиях, каждая из которых оснащена 8 ГБ оперативной памяти

Nubia Neo 3 – это Новый бюджетный игровой смартфон, представленный ZTE под брендом Nubia. При цене около 150 долларов США, он предлагает AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

ZTE представила Nubia Neo 3 вместе с более дорогой моделью Nubia Neo 3 GT на выставке MWC 2025 несколько недель назад. По заявлению компании, обе модели должны были появиться в продаже в конце марта, который уже не за горами.

На данный момент ни Neo 3, ни Neo GT не представлены на официальном сайте Nubia. Вместо этого компания продолжает делать акцент на флагманских устройствах, таких как Z70 Ultra. Однако, на Филиппинах уже начали принимать предварительные заказы на смартфон Neo 3. Neo 3 будет доступен в двух конфигурациях памяти, обе с 8 ГБ оперативной памяти. В частности, предлагаются следующие варианты: 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ памяти – примерно 139 долларов США, 8 ГБ ОЗУ / 256 ГБ памяти – примерно 174 доллара США.

Обе конфигурации памяти предлагаются в цветовых решениях Cyber Silver, Shadow Black и Titanium Gold. Независимо от цвета и объема памяти, Nubia Neo 3 оснащен чипсетом Unisoc T8300, аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и основной камерой на 50 МП. Также имеется фронтальная камера на 16 МП и 2 МП камера для определения глубины. Смартфон оснащен 6,8-дюймовы AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц и обеспечивает яркость до 1000 нит. К сожалению, дата начала продаж Neo 3 на других рынках пока неизвестна.