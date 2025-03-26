Dell укрепила свою S-серию, которая теперь является частью линейки Dell Plus в Китае, представив два новых 27-дюймовых монитора с разрешением 4K: модели S2725QS и S2725QC. Ключевое различие между ними заключается в том, что более дорогая модель S2725QC оснащена удобным встроенным USB-C-концентратором, что обуславливает её стоимость в 344 долларов США. Базовая модель S2725QS отличается более доступной ценой в 275 долларов США.

Для тех кто ищет более крупный и захватывающий экран, стоит обратить внимание на новую модель S3225QS от Dell. Этот 31,5-дюймовый изогнутый монитор обеспечивает детализированное 4K-разрешение (3840x2160) на VA-панели с коэффициентом контрастности 3000:1, что делает его подходящим как для просмотра фильмов, так и для творческой работы, требующей точной цветопередачи. Он также охватывает 99% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3, поддерживая более миллиарда цветов.

Помимо качественного изображения, Dell позаботилась о комфорте пользователей. Модель S3225QS имеет четырехзвездочный сертификат Eye Comfort от TÜV Rheinland, а также оснащена защитой от синего света и технологией ComfortView Plus, которая фильтрует вредный синий свет, не влияя на точность цветопередачи. Это особенно важно при длительной работе за экраном.

Геймеры также не были забыты. Монитор поддерживает частоту обновления 120 Гц с технологией AMD FreeSync Premium, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и гладкую прокрутку. Время отклика составляет 5 мс в быстром режиме, что сводит к минимуму размытие в динамичных сценах.

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Что касается звука, Dell предусмотрела два динамика мощностью 5 Вт, которые должны быть достаточными для повседневного использования и несложных игр, позволяя обойтись без внешних аудиосистем. В плане подключения предлагаются два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и даже боковой порт HDMI для удобства подключения кабелей. Эргономика также на высоте: регулировка высоты до 100 мм, наклон от -5 до 21 и небольшой угол поворота позволяют легко настроить монитор под себя.

С точки зрения дизайна, монитор имеет лаконичный и минималистичный вид с мягкой матовой белой отделкой и закругленными краями. Dell также предоставляет трехлетнюю гарантию на премиум-панель и поддержку с обслуживанием на месте, что делает этот монитор весьма привлекательным вариантом в своей ценовой категории.