20 марта компания Xgimi планирует представить на китайском рынке свою новую серию портативных проекторов Play 6. Производитель позиционирует Play 6 как нечто большее, чем просто портативный проектор, заявляя о сочетании портативной проекции, захватывающего звука, динамической подсветки и широких возможностей для творчества.

Внешне Play 6 не сильно отличается от предыдущей модели, Play 5, известной на международном рынке как MoGo 3 Pro. Тем не менее некоторые улучшения все же есть. Новая модель имеет более округлые края, что делает ее более элегантной и, возможно, более удобной для переноски. Xgimi подчеркивает в тизерах компактные размеры устройства, сравнимые с чашкой молочного чая, а также наличие встроенного аккумулятора и скрытого поворотного механизма на 360 градусов для гибкого размещения и легкой регулировки.

Play 6 также будет оснащен сертифицированной SGS системой защиты от синего света, что может порадовать пользователей, беспокоящихся о перенапряжении глаз при длительном просмотре. Еще одной примечательной особенностью является аудиосистема Harman Kardon, обеспечивающая объемный звук, несмотря на компактные размеры устройства. Как и его предшественник, Play 6, вероятно, будет поддерживать интеллектуальную настройку цвета и адаптивную подсветку, синхронизированную со звуком, для создания более интерактивных впечатлений от просмотра фильмов или вечеринок.

Хотя Xgimi пока не раскрыла все характеристики, ожидания от новинки высоки. Play 5 (MoGo 3 Pro) предлагал разрешение 1080p, яркость 450 люмен ISO и 90% охват цветового пространства DCI-P3, а также регулируемую на 130 градусов подставку и автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений с помощью ISA 2.0. Устройство дополняли два динамика Harman Kardon мощностью 5 Вт и разъем питания Type-C.

Если Xgimi удастся развить эти характеристики, Play 6 может стать одним из самых универсальных и удобных для путешествий проекторов в 2025 году.