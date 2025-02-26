Монитор Legion Pro 34 оснащён 34-дюймовой изогнутой OLED-панелью с разрешением 3440x1440 пикселей и радиусом кривизны 800R

Lenovo пополнила свой арсенал игровых устройств, представив Legion Pro 34 – свой первый изогнутый OLED-монитор с частотой обновления 240 Гц.

Legion Pro 34 имеет 34-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 3440x1440 пикселей и радиусом кривизны 800R. Монитор характеризуется частотой обновления 240 Гц и временем отклика GTG 0,03 мс.

OLED-панель Legion Pro 34 обеспечивает коэффициент контрастности 1 500 000:1, передавая глубокие черные оттенки и насыщенные цвета без эффекта ореола подсветки. Панель обладает цветовым охватом 99% sRGB и 98,5% DCI-P3, обеспечивая точную цветопередачу, и поддерживает 10-битную глубину цвета, отображая 1,07 миллиарда цветов. Пиковая яркость составляет 1300 нит (APL 1,5%), а типичная яркость – 275 нит.

Lenovo также добавила сертификацию HDR True Black 400, повышая контрастность и точность затемнения для контента с расширенным динамическим диапазоном. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive-Sync, снижая вероятность разрывов и задержек изображения. Дополнительно монитор имеет сертификацию VESA ClearMR 13000.

Legion Pro 34 предлагает широкий набор портов, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт. Кроме того, он оснащен несколькими интерфейсами USB-A и портом RJ45 Ethernet.

Монитор оснащен регулируемой подставкой, поддерживающей настройку высоты, наклона и поворота. Он также совместим с креплениями VESA (100x100 мм) для различных вариантов установки. Для улучшения звукового сопровождения Lenovo интегрировала два динамика мощностью 5 Вт с сертификацией Waves MaxxAudio, обеспечивая чистое и объемное звучание.

Кроме того, Legion Pro 34 оснащен датчиком освещенности на основе искусственного интеллекта, который адаптирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения.