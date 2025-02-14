Помимо стандартной серии iPhone 17, в этом году Apple, вероятно, представит и ряд других моделей.

Похоже, что ожидаемый релиз нового iPhone SE 4 уже близок. Это следует из недавней публикации Тима Кука в X, где он пригласил всех познакомиться с "новым членом семьи" в среду, 19 февраля. Хотя неясно, действительно ли речь идет о iPhone SE 4, пока это лишь домыслы.

Этот пост появился на фоне множества слухов и утечек, утверждающих, что объявление о запуске произойдет в ближайшее время. Многие рассчитывали на анонс 12 февраля, но вместо этого Apple неожиданно представила приложение Apple TV для Android-устройств. Некоторые источники предполагают, что анонс может состояться на следующей неделе.

Марк Гурман из Bloomberg, опытный инсайдер Apple, предположил, что фраза Кука "новый член семьи" может намекать на ребрендинг серии SE. Таким образом, сочетание слов Кука и аналитики Гурмана вызвало широкий интерес у поклонников Apple.

Стоит отметить, что, помимо обычного семейства iPhone 17, в этом году Apple, вероятно, выпустит и другие модели.