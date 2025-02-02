Серия Samsung Galaxy S25 привлекла много внимания из-за ее обновленного внешнего вида, улучшенных функций искусственного интеллекта и других модернизаций. Южнокорейская компания выбрала процессор Snapdragon 8 Elite для новой серии, что значительно подняло производительность устройств. Также обновление оперативной памяти ознаменовало важные улучшения. Однако, похоже, это вскоре изменится, поскольку новая утечка раскрывает, что предстоящий Xiaomi 15 будет предлагать нечто лучшее и, как говорят, будет сопоставим с Pixel 9 Pro и OnePlus13.

Несмотря на то, что Samsung была новатором в области складных устройств и долгое время оставалась ведущей на рынке, предыдущий год оказался неудачным из-за конкуренции со стороны китайских компаний, таких как Honor, Xiaomi и Oppo, которые создали для неё множество проблем и подорвали её позиции. Компания пообещала, что серия Galaxy S25 принесет значительные улучшения, что создаст надежду на её возрождение, но по сообщениям, у неё на этом фронте также появятся новые конкуренты.

По информации из утечек, предоставленных 91mobiles, стали известны цвета и варианты памяти для будущей глобальной версии Xiaomi 15 Ultra. Ожидается, что устройство будет выпускаться в черном, белом и серебристом вариантах, что является улучшением в сравнении с предшественником. Что касается хранения, Xiaomi 15 Ultra, как сообщается, предложит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, как и предыдущая модель.

Тем не менее, при сравнении Xiaomi Ultra и Galaxy S25 Ultra, последний оснащен 12 ГБ оперативной памяти, а версия с 16 ГБ доступна только на родном рынке Samsung. Похоже, что Xiaomi выходит на уровень хранения, сопоставимый с такими компаниями, как Pixel 9 Pro и OnePlus13. Расширение вариантов хранения важно благодаря улучшениям в производительности, которые оно приносит. Это также улучшает многозадачность и ускоряет обработку в целом. Однако по сравнению с 1 ТБ, предлагаемым для Galaxy S25 Ultra, 512 ГБ хранения у Xiaomi 15 Ultra немного разочаровывают.

Предполагается, что Xiaomi 15 Ultra дебютирует в следующем месяце в Китае и вскоре появится на международном рынке. Как и предыдущую модель, его могут представить на MWC 2025.