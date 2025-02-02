Компания Philips анонсировала свои новые наушники с активным шумоподавлением (ANC) H8000E, представляющие передовые функции и разработанные для длительной эксплуатации. Эта новая модель, которую планируется выпустить в сентябре 2025 года, сочетает в себе инновационные аудиотехнологии, повышенное время автономной работы и экологические материалы.

В H8000E встроены 40-мм динамики с графеновым покрытием, что является обычным для аудиотехники премиум-класса. Такой передовой материал увеличивает чистоту звука, снижает искажения и обеспечивает незабываемое качество прослушивания.

Наушники оснащены Bluetooth 5.4 и поддерживают современные аудиокодеки, такие как LDAC для воспроизведения высокого разрешения, кодек будущего поколения LC3 и Bluetooth Auracast для потоковой передачи аудио. Эти функции гарантируют удобство подключения и отличное качество звука на совместимых устройствах.

H8000E имеет адаптивное активное шумоподавление (ANC) с пятью настройками уровней, что предоставляет пользователям возможность точно настраивать шумоподавление через приложение Philips Headphones. Четыре специализированных микрофона обеспечивают эффективное шумоподавление, а два микрофона на базе искусственного интеллекта улучшают качество голоса во время телефонных звонков.

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Наушники Philips H8000E выделяются внушительным временем работы от батареи, давая до 50 часов воспроизведения с включенным ANC и до 70 часов без него. Они поддерживают функцию быстрой зарядки, позволяя получить до 8 часов воспроизведения после всего 10 минут зарядки, что помогает оставаться всегда на связи.

Они также обладают заменяемой батареей — редкой особенностью для беспроводных наушников, которая увеличивает ремонтопригодность и долговечность. Съемные амбушюры дополнительно способствуют эко-френдли конструкции.

Philips пока не раскрывает стоимость новых наушников, но они позиционируются в среднем ценовом сегменте. Модель должна появиться в продаже в сентябре 2025 года.