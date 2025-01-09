Ключевые характеристики Realme Buds Wireless 5 ANC официально подтверждены

16 января Realme планирует представить в Индии смартфоны Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Помимо этого, компания официально подтвердила выпуск нового аудиоустройства — наушники Realme Buds Wireless 5 ANC, которое будет представлено одновременно с серией Realme 14 Pro.

Realme Buds Wireless 5 ANC — это новое Bluetooth-устройство в форме шейного ободка, которое приходит на смену прошлогодней модели Buds Wireless 3 ANC. Примечательно, что Realme пропустила название «Buds Wireless 4», вероятно, из-за того, что цифра «4» считается несчастливой в некоторых азиатских культурах.

Buds Wireless 5 ANC предлагает ряд впечатляющих функций, направленных на улучшение пользовательского опыта. Устройство обеспечивает до 38 часов автономной работы. Ободок поддерживает гибридное активное шумоподавление с уровнем до 50 дБ, адаптивное шумоподавление с тремя уровнями, технологию ENC для чистого звука во время звонков и сверхширокополосное шумоподавление на частоте 400 Гц. Кроме того, устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP55.

Согласно последним данным, Buds Wireless 5 ANC будут выпущены в трех цветовых вариантах: Midnight Black, Dawn Sliver и Twilight Purple. Также сообщается, что в разработке находятся модели Buds Wireless 5 Lite, Buds Air 7 и Buds T02. Пока неизвестно, будут ли эти устройства представлены одновременно с серией Realme 14 Pro.