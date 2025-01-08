MSI оснастила систему графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 50 серии и процессором Intel Core Ultra 9 285K

На выставке CES 2025 компания MSI представила второе поколение игрового настольного компьютера MEG VISION X AI, который удостоился двух наград CES Innovation Awards за передовой дизайн и технические инновации. Эта система стала новым шагом MSI в создании высокопроизводительных решений для геймеров и профессионалов в сфере творчества.

Одной из ключевых особенностей устройства является 13-дюймовый сенсорный экран FHD AI HMI, выполняющий роль интеллектуальной панели управления. Экран оснащен встроенными микрофонами и динамиками, что позволяет пользователям взаимодействовать с набором приложений на базе искусственного интеллекта от MSI. Система анализирует поведение пользователя и автоматически адаптирует настройки для максимальной производительности. Экран также поддерживает использование виджетов для персонализации и служит дополнительным дисплеем, повышая эффективность рабочих и творческих процессов.

Для обеспечения высокой производительности MSI оснастила систему флагманскими комплектующими, включая графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 серии и процессором Intel Core Ultra 9 285K. Архитектура компьютера поддерживает 4 слота DDR5 UDIMM и SSD Gen 5.0. Для стабильной работы в условиях высокой нагрузки MSI добавила дополнительный 8-контактный разъем питания PCIe, гарантирующий бесперебойное питание графического процессора.

Система охлаждения Silent Storm Cooling AI подчеркивает внимание MSI к управлению температурой. Она включает уникальную конструкцию воздушной камеры, вентиляторы с ИИ-управлением и мониторинг температуры SSD. Благодаря радиаторам Glacier Armor температура компонентов снижается на 25% при интенсивных нагрузках, что помогает поддерживать оптимальную производительность.