Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
MSI представила настольный компьютер MEG VISION X AI 2nd с 13-дюймовым сенсорным экраном
MSI оснастила систему графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 50 серии и процессором Intel Core Ultra 9 285K

На выставке CES 2025 компания MSI представила второе поколение игрового настольного компьютера MEG VISION X AI, который удостоился двух наград CES Innovation Awards за передовой дизайн и технические инновации. Эта система стала новым шагом MSI в создании высокопроизводительных решений для геймеров и профессионалов в сфере творчества.

Одной из ключевых особенностей устройства является 13-дюймовый сенсорный экран FHD AI HMI, выполняющий роль интеллектуальной панели управления. Экран оснащен встроенными микрофонами и динамиками, что позволяет пользователям взаимодействовать с набором приложений на базе искусственного интеллекта от MSI. Система анализирует поведение пользователя и автоматически адаптирует настройки для максимальной производительности. Экран также поддерживает использование виджетов для персонализации и служит дополнительным дисплеем, повышая эффективность рабочих и творческих процессов.

Для обеспечения высокой производительности MSI оснастила систему флагманскими комплектующими, включая графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 серии и процессором Intel Core Ultra 9 285K. Архитектура компьютера поддерживает 4 слота DDR5 UDIMM и SSD Gen 5.0. Для стабильной работы в условиях высокой нагрузки MSI добавила дополнительный 8-контактный разъем питания PCIe, гарантирующий бесперебойное питание графического процессора.

Система охлаждения Silent Storm Cooling AI подчеркивает внимание MSI к управлению температурой. Она включает уникальную конструкцию воздушной камеры, вентиляторы с ИИ-управлением и мониторинг температуры SSD. Благодаря радиаторам Glacier Armor температура компонентов снижается на 25% при интенсивных нагрузках, что помогает поддерживать оптимальную производительность.

#nvidia #msi #geforce rtx 50 #intel core ultra 9 285k #meg vision x ai 2nd
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
24
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
31
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
1
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
2
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
2
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Маркус Перссон анонсировал разработку Minecraft 2
+
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
2
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
+
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
2
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Новые видеокарты AMD RX 9070 XT и RX 9070 теперь лучше работают с ИИ-задачами и трассировкой лучей
1

Популярные статьи

Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
38
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
58
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
1
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
+

Сейчас обсуждают

Михаил Бреус
20:10
Так пользователей 4090 ещё не унижали⁠⁠ - https://leonardo.osnova.io/9bc4a40b-7b3b-5089-a86a-8b30d72904e3/-/format/mp4/#t=0.1
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Анатолий Павлюшин
20:04
А потом уже никто не будет разбираться.
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
Товарищ Ким
19:59
Там принято писать, когда человек уволился, и получил причитающиеся. На частично белую ЗП, перешли не так давно (это МосОбласть, а не медвежий угол)! Пару лет назад, уволилось несколько человек, и "на...
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
SMA
19:56
>Публичное нае****во при тестировании\ а в чем именно подробнее можно, или на других сайтах увидел но не понял что это, и тупо понес на другие? 1. 4 игровая серия не поддерживает fp4, это отдали в бо...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Иван Морозов
19:56
Не могут сегодня справятся завтра не надо усложнять себе задачу будь проще, коммуникабельным , живи сегоднем и наступит завтра и ткак шаг за шагом. Все что не делается, делается к лучшему.
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
artemuss1990
19:54
Ну продавать же новые карты надо, вот и игроделы исполняют эту задачу своим неоптимизированным гавном
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
Bamboliny
19:52
Ничто не вечно под луной... Гарантия от магазина на светодиодные лампы обычно 1 год, за ее пределами остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Отличная статья, разве что я бы еще добавил од...
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
O Clock
19:51
ошибся в 180 раз, он же амер, ему простительно.
Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине в течение полугода
Шамиль Джанболатов
19:51
Ставьте повыше компьютер, можно рядом со столом поставить стеллаж, снять одну стенку, и все поместится. На полу пыли много
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Шамиль Джанболатов
19:47
Чем больше корпус - тем ниже температуры, видеокарта не упирается в дно, не имея нормально сосать воздух
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем