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10test
Samsung разрабатывает новый «трехслойный» сенсор для Apple
Новый сенсор будет значительно более совершенным, чем текущая линейка Exmor RS от Sony, которая используется в iPhone

Apple, вероятно, никогда не станет полностью зависеть от одного поставщика, но в случае с датчиками камер у компании не было иного выбора, кроме как продолжать сотрудничество с Sony. Последняя серия iPhone 16 также оснащена компонентами от японского гиганта. Однако это эксклюзивное партнерство может подойти к концу, поскольку Samsung, уже поставляющая Apple OLED-дисплеи для различных устройств, может войти в цепочку поставок камер для компании из Купертино. По данным инсайдеров, южнокорейский производитель работает над трехслойным стекированным датчиком, который, как утверждается, превосходит решения Sony из линейки Exmor RS.

Известный аналитик Минг-Чи Куо ранее сообщал, что Samsung начнет поставлять Apple 48-мегапиксельные сенсоры для iPhone 18, который, вероятно, выйдет через два года. Первое заявление об этом появилось в июле 2024 года и указывало на конец монополии Sony. Второй слух исходит от источника @Jukanlosreve, который заявил, что Samsung разрабатывает трехслойный стекированный датчик для Apple в конфигурации PD-TR-Logic. Такой датчик включает процессорные чипы, расположенные на задней стороне, а термин «трехслойный» означает, что три чипа будут расположены друг над другом.

Использование стекированного датчика в iPhone имеет свои преимущества: расстояние, которое должны преодолевать значения пикселей, значительно сокращается, что ускоряет обработку изображений. Для смартфонов это идеальное обновление, так как большинство пользователей не хотят ждать несколько секунд, чтобы сделать снимок, а предпочитают мгновенно запечатлеть момент. Если эта технология дебютирует в серии iPhone 18, как предполагает источник, то трехслойный датчик Samsung окажется более продвинутым, чем решения Sony из линейки Exmor RS.

Как уже упоминалось, сенсоры Samsung разрабатываются в конфигурации PD-TR-Logic, что может быть усовершенствованной технологией упаковки, но подробности пока остаются неизвестными. Параллельно с этим Samsung занимается массовым производством 500-мегапиксельной камеры для своей будущей флагманской серии Galaxy, которая также будет использовать трехслойную структуру. 

#apple #samsung #iphone #sony #exmor rs
Источник: wccftech.com
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