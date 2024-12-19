Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra займет лидирующую позицию на рынке и будет представлен в начале 2025 года

Xiaomi представила модели 15 и 15 Pro, однако флагман 15 Ultra все еще ожидается. Этот смартфон приближается к релизу, так как недавно получил сертификат в Китае с номером модели 25019PNF3C.

Устройство замечено в нескольких списках, которые подтверждают, что оно будет поддерживать спутниковую связь, и иметь возможности проводной зарядки мощностью 90 Вт, аналогично своим предшественникам. Вероятно, спутниковое подключение будет доступно только в Китае, поскольку сертифицировано для системы Tiantong, используемой Китайской телекоммуникационной корпорацией. Это покрытие ограничено и охватывает только Китай и прилегающие регионы, включая части Индийского и Тихого океанов.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra станет лидирующей моделью и выйдет на рынок в начале 2025 года. Предыдущая версия была представлена в феврале на MWC в Барселоне, и подразумевается, что Xiaomi поступит аналогично в следующем году на мероприятии, запланированным с 3 по 6 марта 2025 года.