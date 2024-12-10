Redmi K80 оснащён аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, что является его ключевым преимуществом в сравнении с версией Pro.

Redmi K80 стал устройством с огромным аккумулятором ёмкостью в 6550 мАч, что является его основным преимуществом по сравнению с версией Pro. Однако уже имеются слухи о том, что следующее поколение устройств компании может предложить даже более внушительные решения в этой области.

Проверенный источник Digital Chat Station утверждает, что Redmi планирует оснастить свои новые смартфоны аккумуляторами примерно на 7000 мАч, даже для более доступных моделей, таких как K90. В то же время другие производители, например OnePlus, также планируют аналогичные улучшения в 2025 году.

С момента релиза в ноябре 2024 года количество проданных K80 и K80 Pro в Китае превысило 1 миллион, что сопоставимо с успехами флагманской серии 15 от материнской компании Redmi Xiaomi.