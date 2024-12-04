Внешне серия QS похожа на другие мини-ПК: два порта спереди и корпус в стиле Mac mini

Компания Geekom собирается выпустить свой первый мини-ПК на базе ARM, использующий процессор Snapdragon X Elite SoC. Компания представила тизеры нового мини-ПК QS с этим процессором.

К сожалению, информация в утекшем тизере оставляет желать лучшего. Он лишь утверждает, что система будет оснащена Snapdragon X Elite SoC и демонстрирует дизайн устройства.

Детали о ценах и сроках выхода на рынок пока отсутствуют, но можно с уверенностью сказать, что стоимость устройства будет иметь ключевое значение для его успеха. 12-ядерный Snapdragon X Elite является достаточно мощным решением и может конкурировать с M4 SoC от Apple в большинстве тестов. Однако поддержка программного обеспечения устройства оставляет желать лучшего. Тем не менее для большинства пользователей платформа выглядит достаточно надежной и продуктивной.