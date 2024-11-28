Серия Galaxy S25 поддерживает скорость зарядки значительно ниже, чем у конкурентов на Android и даже iPhone от Apple

Samsung готовится к выпуску своей новой флагманской серии смартфонов. Однако перед официальным анонсом серия Galaxy S25 появилась на важной сертификации, что подтвердило некоторые спецификации.

Устройства Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra были зарегистрированы в базе данных FCC (по данным 91Mobiles), что указывает на их скорый релиз. Учитывая, что южнокорейский гигант представил серию Galaxy S24 в январе, можно предположить, что и преемники выйдут в подобные сроки. Также есть данные о разработке Galaxy S25 Slim, которая может соперничать с iPhone 17 Air.

Если отвлечься от нового устройства, то вся линейка по-прежнему отстает в области зарядки. В FCC указаны устройства SM-931U, SM-936U и SM-938U с поддержкой 5G, Bluetooth, NFC и GNSS. К сожалению, Galaxy S25 поддерживает зарядный адаптер EP-TA800 с максимальной пропускной способностью 25 Вт, что существенно ниже, чем у конкурентов на Android, и даже у iPhone от Apple.

Тем не менее Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут иметь адаптер на 45 Вт, причем последний из них будет оснащен S-Pen. Samsung, похоже, также снижает уровень беспроводной зарядки: Galaxy S25 сможет работать всего с 9 Вт, что меньше по сравнению с 15 Вт предыдущей версии.