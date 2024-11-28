Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Серия Samsung Galaxy S25 получит скорость зарядки ниже, чем у модели Galaxy S24
Серия Galaxy S25 поддерживает скорость зарядки значительно ниже, чем у конкурентов на Android и даже iPhone от Apple

Samsung готовится к выпуску своей новой флагманской серии смартфонов. Однако перед официальным анонсом серия Galaxy S25 появилась на важной сертификации, что подтвердило некоторые спецификации. 

Устройства Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra были зарегистрированы в базе данных FCC (по данным 91Mobiles), что указывает на их скорый релиз. Учитывая, что южнокорейский гигант представил серию Galaxy S24 в январе, можно предположить, что и преемники выйдут в подобные сроки. Также есть данные о разработке Galaxy S25 Slim, которая может соперничать с iPhone 17 Air.

Если отвлечься от нового устройства, то вся линейка по-прежнему отстает в области зарядки. В FCC указаны устройства SM-931U, SM-936U и SM-938U с поддержкой 5G, Bluetooth, NFC и GNSS. К сожалению, Galaxy S25 поддерживает зарядный адаптер EP-TA800 с максимальной пропускной способностью 25 Вт, что существенно ниже, чем у конкурентов на Android, и даже у iPhone от Apple. 

Тем не менее Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут иметь адаптер на 45 Вт, причем последний из них будет оснащен S-Pen. Samsung, похоже, также снижает уровень беспроводной зарядки: Galaxy S25 сможет работать всего с 9 Вт, что меньше по сравнению с 15 Вт предыдущей версии.

#apple #samsung #android #iphone #galaxy s24 #galaxy s25 #s-pen
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Vivo iQOO 13 стал новым лидером автономности среди флагманов по версии GSMArena
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
21
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
14
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
3
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
2
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов
1
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
2
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
3
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
7
Вблизи Екатеринбурга построят новую автодорогу, которая станет «южными воротами на Восток»
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
CD Projekt RED официально анонсирует The Witcher 4
6
Дизайн смартфона OnePlus Ace 5 аналогичен OnePlus 13, а вот чипсет на уровне Snapdragon 8 Elite
+
США не возражают против вооружения Турции российскими ЗРК С-400
+
Пользователь Reddit нашел на мусорке невыпущенную RTX 4090 Ti
7
Россия закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр
1

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
8
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
79
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
7
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
6
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
1
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
12
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6

Сейчас обсуждают

Максим Чебунин
22:48
Самое начало понравилось, где учёные предполагают что сейчас мы делаем первые шаги в космос, только эту фразу я слышу уже более 30 лет, больше похоже на то, что учёные предполагают что им нужна по пре...
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
lеad
22:47
Думаю что они в целом безопасные как владелец Х, но их часто берут популять, тк они практически самые быстрые авто в Мире (особенно заряженая С версия) и тут уже ничего не спасет
Исследование выявило у Tesla самый высокий уровень аварий с летальным исходом среди всех автомобилей
ebatorуа
22:43
750 кв трансформаторы,покололи.Хана электричеству будет,они от атомных станций шли и их уже,хер починишь после.
ВС РФ нанесли серию ударов по энергетическим объектам Украины
Владислав Козак
22:30
Корпорации скоро сделают из москов сити, найт сити
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Eppius
22:25
Жаль что используется слово может.
Путин: ракета «Орешник» может быть использована для ударов по центрам принятия решения
DTS
22:20
Если сайт российский и самолет российский, значит ты ерунду написал "Вы просматриваете ИХ статьи про ВАШИ самолёты". А статью я прочитал только до "Felon" поэтому вранье или не вранье не знаю.
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Эдуард Кузнецов
22:17
Самопал. Выглядит красиво ( я не про эту картинку, а про аров лейк), но нужно ли?
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
Эдуард Кузнецов
22:14
Довольно тупенькое обоснование для теории смены сокета. Да процессоры будут более производительные ("мощные", как пишет автор), будет больше блоков и тд. Но изза своей недалекости или желания набросит...
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
century84
22:06
Потому что остальные 44% идут натурой.
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год: 56% средств пойдут на оборону
lewile
21:59
Круть! Вот были времена... Всё застал, микрокомп правда только на витрине (цена то ого-го) и про "мираж" даже не слышал вот где хайтек по тем временам.
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем