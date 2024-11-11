MPG 321URXW охватывает 97% цветового пространства AdobeRGB, поддерживает Adaptive-Sync и оснащен технологией MSI OLED Care 2.0 для предотвращения выгорания

MSI анонсировала обновленную версию своего монитора MPG 321URX в Китае. Напомним, что MPG 321URX является одним из множества 32-дюймовых игровых дисплеев, использующих панели третьего поколения QD-OLED от Samsung Display. Данный монитор стал доступен в продаже с февраля, несмотря на его презентацию на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе месяцем ранее.

С тех пор MSI выпустила ряд других новых моделей с поддержкой QD-OLED, включая MPG 491CQPX в августе. Однако в данном случае компания, похоже, внесла лишь небольшие изменения в MPG 321URX. Обновленный MPG 321URXW сохраняет основные характеристики оригинала.

Он предлагает разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц с временем отклика GtG до 0,03 мс, хотя максимальная яркость составляет всего 250 нит. MPG 321URXW имеет 97%-ное покрытие цветового пространства AdobeRGB, поддержку Adaptive-Sync и технологию MSI OLED Care 2.0 для защиты от выгорания.

Кроме того, присутствуют порты HDMI 2.1 и USB Type-C, который может обеспечить зарядку ноутбука до 90 Вт. На данный момент MPG 321URXW доступен только в Китае, и неизвестно, появится ли он на международном рынке.