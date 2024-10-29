По сравнению с предыдущей моделью Xiaomi 15 Pro получил значительные улучшения, включая более яркий дисплей, улучшенные камеры

Xiaomi 15 Pro является более продвинутой версией модели Xiaomi 15 и одним из первых смартфонов, работающих на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это устройство предлагает значительные усовершенствования по сравнению с предыдущей моделью, включая яркий дисплей, улучшенные камеры и мощную батарею на 6100 мАч.

Хотя размер экрана остается 6,73 дюйма, LTPO OLED панель 15 Pro характеризуется более узкими рамками и слегка изогнутыми углами. Использование нового светящегося материала M9 позволяет дисплею достигать пиковой яркости в 3200 нит. Разрешение по-прежнему составляет 1440 x 3200 пикселей с частотой обновления от 1 до 120 Гц, также предусмотрен встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Защита экрана Dragon Crystal Glass 2.0 помогает избежать царапин.

В смартфоне установлена усовершенствованная тройная камера с модулями Leica и новой вычислительной системой AISP 2.0. Главная камера на 50 МП использует датчик OmniVision Light Fusion 900. Также имеется 50 МП перископ с 5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный датчик на 50 МП с фокусным расстоянием 14 мм.

Батарея объемом 6100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Устройство работает на Android 15 с обновленной оболочкой HyperOS 2. Доступные цвета: серый, белый и зеленый, а также премиум-версия Rock Silver с 3D-эффектом водной ряби.