Поддержка этой функции в OnePlus 13 кажется логичной, особенно если учесть, что новая серия Find X8 от Oppo также будет включать эту функцию

OnePlus 13 — это один из ведущих смартфонов под управлением Android, который, согласно ожиданиям, будет представлен в текущем квартале. Хотя конкретная дата запуска еще не объявлена, уже появились некоторые сведения о новинке. Недавняя информация подтвердила, что ожидаемое устройство OnePlus будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку.

Подтверждение этой информации исходило от поста президента и генерального директора OnePlus, Киндера Лю, размещенного на Weibo. Он поделился скриншотом переписки с поклонником, который интересовался материалом корпуса для OnePlus 13.

Лю в своем заявлении отметил, что будут доступны варианты с деревянным материалом и поддержкой магнитных аксессуаров. Это указывает на возможность магнитной беспроводной зарядки, скорее всего, через официальные чехлы.

Поддержка данной функции у OnePlus 13 выглядит логично, особенно учитывая, что новая серия Find X8 от Oppo тоже будет оснащена этой возможностью, а также предлагает магнитные аксессуары, включая внешние аккумуляторы.

По имеющимся данным, ожидается, что OnePlus 13 будет оснащен слегка изогнутым 2K LTPO дисплеем от BOE, новейшим чипом Snapdragon от Qualcomm, тремя 50-мегапиксельными камерами и аккумулятором на 6000 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.