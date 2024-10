Хотя многие крупные разработчики стремятся использовать онлайновые сервисы, большинству игроков нравится одиночный контент

Недавно было опубликовано исследование, которое указывает на то, что 53% игроков отдают предпочтение однопользовательским игровым проектам. В условиях высокой конкуренции среди игр с сетевыми сервисами, становится понятно, что однопользовательские игры все больше возвращаются на первые позиции, зачастую превосходя многопользовательские проекты по успешности. Исследование, проведенное Рисом Эллиоттом, выяснило, что значительная доля доходов в сегменте AAA-игр поступает от покупок внутри игр, что характерно для сетевых сервисов. Тем не менее, маркетплейсы перенасыщены, что приводит к неудачам многих сетевых игр на старте.

Играм с сетевыми сервисами все труднее занять свою нишу, а успех каждой новой игры еще больше сужает возможности для новых релизов. Хотя многие крупные разработчики стремятся извлечь выгоду из сетевых сервисов, большинству игроков нравится однопользовательский контент. По данным последнего отчета Midia Research, эти игры остаются основным выбором для многих. Есть примеры, когда разработчики, пробовавшие свои силы на рынке сетевых сервисов, терпели фиаско. Одним из таких случаев является неудача The Last of Us Online после успеха оригинальной игры. Тем не менее, новые одиночные игры продолжают устанавливать рекорды продаж, как, например, Elden Ring и Black Myth: Wukong.