Датчики в Oura Ring 4 стали значительно тоньше - всего 0,3 мм против 1,3 мм у Gen3, и больше не выступают над поверхностью

Официально представлено умное кольцо Oura Ring 4, которое предлагает множество усовершенствований по сравнению с предыдущей моделью Gen3, выпущенной три года назад. Новая версия обладает полностью титановым корпусом. Кольцо имеет толщину 2,88 мм и весит от 3,3 до 5,2 грамма в зависимости от размера, а также обладает водостойкостью до 100 метров.

Датчики в Oura Ring 4 стали значительно более тонкими — всего 0,3 мм, по сравнению с 1,3 мм у Gen3, и теперь не выступают над поверхностью. Несмотря на уменьшение размеров датчиков, компания обещает лучшее качество измерений. По заявлениям Oura, удалось улучшить точность определения уровня кислорода в крови на 120% и повысить точность контроля сна на 30% по сравнению с предыдущей моделью. Новый датчик сердечного ритма теперь демонстрирует меньшие перебои в измерениях как днем, так и ночью.

Кроме того, реализован алгоритм, который использует больше сигналов на пальце для оптимизации данных. Oura Ring 4 поддерживает более 40 режимов активности и дополнительные функции мониторинга сна и стресса. Устройство соединяется по Bluetooth Low Energy и имеет новый интерфейс приложения с интерактивными картами. Время работы от батареи достигает 8 дней.