Корпус Oppo Find X8 будет иметь толщину примерно 7 мм, а вес будет менее 200 граммов.

Всего через день после того, как появилась информация о новых программных функциях Oppo Find X8, Чжоу Ибао, представитель компании по серии Oppo Find, поделился списком ключевых характеристик стандартного Find X8.

По словам Чжоу, устройство будет иметь плоский экран с узкими металлическими рамками. В плане дизайна телефон станет значительно тоньше и легче, чем его предшественник. Хотя Чжоу не сообщил точные размеры, он отметил, что толщина составит примерно 7 мм, а вес будет менее 200 граммов.

Выступ камеры на задней панели также уменьшится по сравнению с предыдущей моделью. Устройство будет иметь перископический телеобъектив. Также подтверждено наличие защиты от пыли и влаги IP68 и IP69.

На презентации обсуждались также возможности беспроводной зарядки Find X8. Чжоу подтвердил поддержку устройством 50-Вт беспроводной зарядки и обратной зарядки, наряду с магнитной зарядкой, аналогичной MagSafe от iPhone. В комплект поставки будет включен совместимый магнитный чехол. Также упоминаются функции, такие как инфракрасный пульт, NFC и трехступенчатая кнопка отключения звука.

Что касается Find X8 Pro, Чжоу сообщил, что детали будут раскрыты после Национального дня Китая, который отмечается 1 октября.